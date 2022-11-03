Вратарь сборной Германии перенёс три операции из-за рака

Нойер сообщил о проблемах со здоровьем в рекламном ролике линейки средств по уходу за кожей, которую футболист выпустил совместно с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер.

"У нас обоих очень личная история кожных заболеваний. В случае с Ангеликой это вызванная солнцем гиперпигментация, а в моём случае рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать трижды. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе", - цитирует Нойера Eurosport.

Как отмечает Bild, слухи о возможной болезни вратаря появились в декабре 2021 года, когда он играл с большим пластырем в районе носа.

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. С мюнхенским клубом он 10 раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов. В составе немецкой национальной команды Нойер в 2014 году стал чемпионом мира.

Рак не повлияет на участие вратаря в предстоящем чемпионате мира в Катаре. При этом Нойер не играет с начала октября из-за травмы плеча. Всего в текущем сезоне Нойер сыграл в 13 матчах.