Видео ⟩ За занавесом: Кремль утверждает, что мир стоит на пороге революционных перемен

На фоне жестокой войны на Украине театром абсурда прозвучало заявление Путина о том, что, в отличие от США, Россия никогда не вмешивалась в жизнь других государств и всегда отстаивала право на самоопределение всех народов. Газета Washington Post напоминает, что за последние 15 лет Россия вторглась в две соседние страны — Украину и Грузию, вмешалась военным путем в сирийский конфликт и потратила миллионы, чтобы получить политические выгоды в Албании, Боснии, Черногории и других странах. Нельзя не упомянуть и о неоспоримых доказательствах реальных усилий России по влиянию на выборы в США. Международная пресса писала, что влияние Кремля было заметно и в протестах так называемых “желтых жилетов” во Франции в 2018 и 2019 годах. Путин, говоря о миролюбии России и нежелании диктовать другим, как жить, совершенно "забыл" о том, как спецслужбы западных стран обнаружили, что Кремль годами спонсирует популистские партии ряда стран ЕС.