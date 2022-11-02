Видео ⟩ За занавесом: Кремль утверждает, что мир стоит на пороге революционных перемен

На прошлой неделе основные сообщения российских идеологов крутились вокруг выступления президента страны Владимира Путина на Валдайском форуме – им восхищались, анализировали, пытались дополнить и превзойти в тезисе о мессианстве российской цивилизации. Также продолжались обвинения Украины и Запада в желании применить "грязную бомбу", и вопрос был вынесен на рассмотрение в Генассамблею ООН, хотя пропагандисты были вынуждены признать, что лидеры западных стран не верят этим российским заявлениям. При этом, конечно, их недоверие преподносилось как доказательство тому, что Запад действительно готовил провокацию против России.
С другой стороны, что касается событий на фронте, то военные и эксперты подчеркивают, что главная задача России – удержать Херсон. Также следует сказать, что возможное крупное контрнаступление российской армии прогнозируется только в следующем году.
Драматургия абсурда с признаками шизофрении
Выступление Путина на Валдайском форуме, которое в течение недели пересказывали пропагандисты в своих программах, размышляя над ним, было полно противоречий, можно даже сказать, имело черты шизофрении.
А именно, с одной стороны, Путин абсолютно демонизировал Запад, особенно США, обвиняя их во всех мировых грехах, с другой стороны, утверждал, что Россия хочет дружеских отношений как с Европейским союзом (ЕС), так и с США. Особенно цинично в момент, когда Россия бомбит Украину и совершает там военные преступления, прозвучали заявления Путина о России как о миролюбивой стране, выступающей за право народов на самоопределение. По сути, вся речь президента построена на словах, полностью противоречащих реальным действиям России.
Путин еще раз подчеркнул, что причиной войны на Украине стал Запад во главе с США, который совершил нелегитимный "переворот" в этой стране в 2014 году, с чем не согласился народ Донбасса, поэтому киевский режим подвергла его геноциду. По утверждениям Путина, если бы 24 февраля Россия не вторглась в Украину (разумеется, он употребил термин "специальная военная операция"), Киев, вооруженный западным оружием, вторгся бы в Россию. Конечно, никаких реальных доказательств, основанных на фактах, таким утверждениям нет.
На фоне жестокой войны на Украине театром абсурда прозвучало заявление Путина о том, что, в отличие от США, Россия никогда не вмешивалась в жизнь других государств и всегда отстаивала право на самоопределение всех народов. Газета Washington Post напоминает, что за последние 15 лет Россия вторглась в две соседние страны — Украину и Грузию, вмешалась военным путем в сирийский конфликт и потратила миллионы, чтобы получить политические выгоды в Албании, Боснии, Черногории и других странах. Нельзя не упомянуть и о неоспоримых доказательствах реальных усилий России по влиянию на выборы в США. Международная пресса писала, что влияние Кремля было заметно и в протестах так называемых “желтых жилетов” во Франции в 2018 и 2019 годах. Путин, говоря о миролюбии России и нежелании диктовать другим, как жить, совершенно "забыл" о том, как спецслужбы западных стран обнаружили, что Кремль годами спонсирует популистские партии ряда стран ЕС.
Примечательно, что большая часть речи Путина была посвящена демонизации Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что их политика всегда была кровавой, и США организовали перевороты в нескольких странах, чтобы подчинить их себе. Путин, как и те, кто восхвалял его выступление в российских идеологических кругах, предположил, что США готовят государственный переворот в Иране только потому, что эта ближневосточная страна дружественна России. Вашингтон, конечно, обвиняли в гегемонизме и колониализме, Путин утверждал, что ЕС уже стал провинцией США, и повторно обвинял сверхдержаву в терроризме, в том числе во взрыве инфраструктуры “Северного потока”.
В то же время, обвиняя Запад в колониализме, российские пропагандисты не находят ничего странного в том, чтобы рассказывать в своих передачах, что Россия не должна отдавать Западу свои "естественные сферы влияния" - Кавказ и Среднюю Азию. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" пропагандист Маргарита Симоньян рассуждала, что Кавказ не способен существовать и выжить без России, и высказала предположение, что Армения еще при ее жизни перестанет существовать как независимое государство, став частью России.
Россия хочет вернуть славу СССР
Путин и его свита утверждали, что все "бедствия" мира вызваны распадом СССР, результатом которого стало создание однополярного мира, в котором доминирует Запад, угнетая и подчиняя себе другие страны.
В представлении Кремля, которое можно назвать типичным образцом, как выдавать желаемое за действительное, сейчас наступила революционная ситуация, когда однополярный мир должен исчезнуть и на смену ему придет многополярный мир с тремя центрами силы - США, Россией и Китаем.
Поэтому "мир стоит на пороге революционных перемен", и Россия будет играть в этих процессах одну из главных ролей. Путин заявил, что все больше и больше стран хотят избавиться от доминирования Запада и что вскоре эти страны окажутся в глубокой изоляции.
The Washington Post справедливо напоминает, что "на самом деле Россия оказалась в глубокой изоляции в результате жестокого вторжения Путина на Украину и его попытки незаконно аннексировать четыре украинские области в нарушение международного права". В своей риторике Россия делает вид, что забывает о том, что ранее в этом месяце Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за непризнание аннексии Путиным оккупированных украинских территорий и призвала его изменить курс.
По итогам голосования за резолюцию высказались 143 страны, против - 5, воздержались 35 стран. Четырьмя странами, которые присоединились к России в голосовании против, были Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.
Это наглядно показывает, какое государство находится в международной изоляции.
Это не помешало Путину в своем выступлении на Валдайском форуме подчеркнуть, что Россия будет лидером "нового" мирового порядка и обязательно вернет себе статус великой державы времен СССР.
С другой стороны, пропагандисты в своих передачах, сетуя на отношение Запада, высказывались, что ничего подобного во времена СССР быть не могло, поэтому единственный шанс России - вернуть себе влияние времен СССР. Правда, как именно это возможно, пропагандисты не уточнили.
Россия гордится "чистой" бомбой
Снова и снова пропагандисты в своих передачах, в том числе устами министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят, что у России есть неопровержимые доказательства того, что Украина хочет применить "грязную" бомбу. Российские официальные лица проинформировали об этом своих коллег на Западе, и по предложению государства-агрессора вопрос был обсужден в Генассамблее ООН. Россия уже заявила, что будет рассматривать использование "грязной" бомбы как ядерный терроризм и будет реагировать соответствующим образом.
При этом пропагандисты жаловались, что России никто не верит, и с горечью упоминали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что обвинения России лживы и абсурдны.
По мнению Кремля, это означает, что Запад подготовил почву для применения "грязной" бомбы, обвинив в этой провокации Россию.
Пропагандистка Ольга Скабеева для защиты российской позиции использовала даже такой циничный аргумент, как риторический вопрос "Зачем нам "грязная" бомба, если у нас есть "чистая"?"
С другой стороны, говоря о проведенных Россией ядерных учениях, в ходе которых разыгрывался сценарий с ядерным ударом по странам Запада, различные военные эксперты подчеркивали, что учения носили "ответный" характер и, в отличие от учений НАТО, в которых сценарий ядерного удара по России не разыгрывался ни секунды, российские учения были направлены на то, чтобы предупредить Запад, что нападать на Россию не надо. По словам военного эксперта и бывшего военнослужащего Игоря Коротченко, учения доказали, что, если ядерный удар будет направлен против России, то от Запада останется "мокрое место".
Большое российское наступление в следующем году
На прошлой неделе Путин также объявил, что частичная мобилизация завершена, и мобилизовано 300 000 солдат. При этом российские военные корреспонденты, рассказывая о сложной обстановке на фронте, подчеркивают, что главная задача сейчас - удержать Херсон.
Предсказуемо говорят об истощении украинских резервов, людских ресурсов и техники украинской армии, о больших потерях, но о потерях российской армии не упоминаются ни словом.
Со своей стороны Украина сообщает, что потери российских войск в Украине к утру 30 октября достигли 71 200 военнослужащих. По украинским данным, с начала вторжения 24 февраля русские потеряли 2672 танка, 5453 БТР, 1724 пушки, 383 реактивные системы залпового огня, 197 зенитно-артиллерийских установок, 274 самолета, 252 вертолета, 1412 беспилотников, 352 крылатых ракеты, 4120 автомобилей и цистерн, 16 кораблей и катеров, а также 154 единицы специальной техники.
В то же время командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прогнозирует, что контрнаступление российской армии на украинские войска состоится не раньше следующего года, так как необходимо время для обучения новобранцев. Ходаковский, вопреки выводам аналитиков американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW), высказывает радужные прогнозы о том, что российская армия получит значительные подкрепления, а все резервы украинцев вот-вот закончатся. Такие прогнозы не подтверждаются ни одним международным военно-аналитическим учреждением.
"Президент России Владимир Путин, вероятно, попытается продолжить конвенционную войну на Украине, чтобы укрепиться на оккупированных территориях, получить новые позиции и создать условия для краха западной поддержки Украины, на что он, вероятно, рассчитывает предстоящей зимой, — пишет ISW. - Вероятно, Путин не оставил надежды на достижение своих целей в Украине с помощью конвенционных средств, параллельно стремясь сломить волю Украины к борьбе и желание Запада продолжать поддерживать Киев".
По мнению ISW, маловероятно, что Путин прибегнет к тактическому ядерному оружию, и еще менее вероятно, что он будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.
"Путин, вероятно, продолжит намекать на возможность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие и нападет на НАТО, однако это часть его попыток сломить желание Запада продолжать поддерживать Украину".
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