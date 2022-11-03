Военная статистика: в Украине ежедневно гибнет 6 офицеров РФ

Среди погибших офицеров два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров. Около четверти убитых офицеров - старшие офицеры.

"Это около 5,7 человека в сутки. 26% от общего числа составляют старшие офицеры", - говорится в сообщении.

Среди офицеров РФ, погибших на войне в Украине, также 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 офицера других званий.

По данным Генштаба ВСУ, потери живой силы российских войск в Украине к утру среды, 2 ноября, достигли 73 270 человек. 800 из них были убиты за последние 24 часа.

Россия и Украина последовательно рассказывают об успехах в уничтожении военнослужащих вражеских армий. Проверить эти данные во время ведения активных боевых действий невозможно.