С начала полномасштабного вторжения России в Украину по 1 ноября Вооруженные силы Украины ликвидировали 1402 офицера российской армии, сообщило Стратегическое командование ВСУ со ссылкой на данные разведки из открытых источников (OSINT).
Военная статистика: в Украине ежедневно гибнет 6 офицеров РФ
Среди погибших офицеров два генерал-лейтенанта и восемь генерал-майоров. Около четверти убитых офицеров - старшие офицеры.
"Это около 5,7 человека в сутки. 26% от общего числа составляют старшие офицеры", - говорится в сообщении.
Среди офицеров РФ, погибших на войне в Украине, также 44 полковника, 98 подполковников, 193 майора, 279 капитанов, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантов и 72 офицера других званий.
По данным Генштаба ВСУ, потери живой силы российских войск в Украине к утру среды, 2 ноября, достигли 73 270 человек. 800 из них были убиты за последние 24 часа.
Россия и Украина последовательно рассказывают об успехах в уничтожении военнослужащих вражеских армий. Проверить эти данные во время ведения активных боевых действий невозможно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!