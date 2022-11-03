Чт, 3.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Выявлено 498 новых случаев Covid-19, скончались два человека

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 498 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Осенний день в Риге
Осенний день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки подтверждено 498 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Поступила информация о смерти двух инфицированных коронавирусом пациентов, одному из которых было от 70 до 79 лет, другому - от 90 до 99 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 386,2 до 369 случаев на 100 000 человек.

Было проведено 3563 лабораторных теста на Covid-19, 14% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6058 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 953 835 случаев заражения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх