В пятницу, 28 октября, звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга и Каспар Камбала решили во второй раз сказать друг другу "да", но на этот раз с грандиозным торжеством! Как оказалось, часы перед свадьбой были полны драматических событий.
Ссора и блокировка друзей: что Камбалы пережили перед свадьбой
Как показала передача Slavenības. Bez filtra, многое не было готово к большому дню даже накануне свадьбы. "За день до свадьбы сделано было немного. Мы не до конца обсудили диджея, не договорились о музыке. Каспар спал весь день, а я все взяла в свои руки, - говорит Ольга. - Да, Каспар не напрягается, потому что знает, что его жена все сделает".
Также в последний момент несколько гостей объявили, что не придут на торжество пары. "Мы пригласили 50 человек, а вчера половина написала: "Я не могу, я заболел, и у меня есть работа…". В итоге Каспар реально заблокировал этих людей! Если бы это была вечеринка дома... но в ресторане все было по счету, специально для каждого человека готовили", - сказала Ольга, не скрывая возмущения.
"Те гости, которые отказались от участия в нашей свадьбе - они все заблокированы!".
Наряжаясь для церемонии, Ольга рассказала, что не доверяет визажистам, поэтому сама наносила макияж, который вскоре был испорчен из-за слез - утром в день свадьбы дома у пары разразился скандал.
Ольга не только расплакалась, но и выразила желание отменить свадьбу: "Я не хочу эту дурацкую свадьбу. Просто какой-то б*** цирк".
Молодая жена была глубоко оскорблена отношением дочерей. Ольга рыдала: "Эти лосихи не могут собраться и лежат в постели. У меня было достаточно стресса еще вчера, чтобы организовать все это. Для меня это не праздник, я не отдыхаю. У меня все время только один стресс".
Напомним, что Ольга и Каспар поженились еще в "эпоху ковида", когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания прошла скромно в Юрмальском загсе. Пара была лишь вдвоем.
Отношения Камбалы начали в 2020 году.
Галерея: Свадьба Ольги и Каспара
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