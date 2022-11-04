Ссора и блокировка друзей: что Камбалы пережили перед свадьбой

Как показала передача Slavenības. Bez filtra, многое не было готово к большому дню даже накануне свадьбы. "За день до свадьбы сделано было немного. Мы не до конца обсудили диджея, не договорились о музыке. Каспар спал весь день, а я все взяла в свои руки, - говорит Ольга. - Да, Каспар не напрягается, потому что знает, что его жена все сделает".

Также в последний момент несколько гостей объявили, что не придут на торжество пары. "Мы пригласили 50 человек, а вчера половина написала: "Я не могу, я заболел, и у меня есть работа…". В итоге Каспар реально заблокировал этих людей! Если бы это была вечеринка дома... но в ресторане все было по счету, специально для каждого человека готовили", - сказала Ольга, не скрывая возмущения.

"Те гости, которые отказались от участия в нашей свадьбе - они все заблокированы!".