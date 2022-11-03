ВИДЕО ⟩ Гол Мбаппе в ворота "Ювентуса" признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов

23-летний Мбаппе забил гол в выездном матче против туринского "Ювентуса". На 13-й минуте встречи француз получил мяч от Лионеля Месси, обыграл двоих защитников и забил ударом из-за пределов штрафной. Матч завершился победой парижан со счётом 2:1.

На звание лучшего гола недели также претендовали мячи форварда "Баварии" Эрика-Максима Шупо-Мотинга в ворота "Интера" (2:0), гол полузащитника "Бенфики" Жоау Мариу в поединке с "Маккаби" (6:1) и точный удар со штрафного хавбека "Селтика" Жоты Невеша в ворота мадридского "Реала" (1:5).

Отметим, что Мбаппе вместе с форвардом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом разделил звание лучшего бомбардира группового турнира Лиги чемпионов-2022/23. Оба футболиста забили по 7 мячей.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоится 7 ноября. Первые матчи в этой стадии пройдут 14/15/21/22 февраля, ответные игры - 7/8/14/15 марта.