Уходящий день порадовал латвийцев солнечной погодой и принес нам множество новостей, а RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 3 ноября в одном месте.
ГЛАВНОЕ ЗА 3 НОЯБРЯ ⟩ Латвийцы теряют свои пенсии, правительство делит портфели и сын Шлесерса в Сейме
Новости Латвии:
По меньшей мере 50% жителей Латвии не выбрали пенсионный план, соответствующий возрасту, а большинство вложили свои сбережения в слишком консервативные пенсионные планы, потеряв тем самым свой возможный будущий доход, подсчитал банк Luminor, который собрал данные о втором пенсионном уровне.
В предложении о распределении ответственности, адресованном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем будущим партнерам, "Новому Единству" будет предложено возглавить Министерство климата и энергетики, "Объединенному списку" (ОС) - Министерство регионального развития вместе с ответственностью за дигитализацию, а Национальному объединению - Министерство сообщения.
Партнеры будущей правительственной коалиции - "Новое Единство", "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение - подписали в четверг, 3 ноября, в офисе "Нового Единства" меморандум о сотрудничестве.
Первой задачей нового правительства Латвии будет разработка сбалансированного бюджета, заявил в передаче Rīta Panorāma на LTV исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии, один из лидеров "Нового Единства" Валдис Домбровскис.
Как выяснил Rus.LSM.lv, в Саласпилсской основной школе после языковых проверок отстранены пять учителей, из-за чего там теперь отменяют и переносят уроки.
В среду, 2 ноября, на глазах у рижанки сгорел единственный автомобиль семьи. Женщина благодарна судьбе, что удалось спасти хотя бы вещи из салона, сообщает передача Degpunktā.
С особым оформлением городской среды и широкой праздничной программой не только в центре столицы, но и в окрестностях Риги будет отмечаться месяц латвийских национальных праздников. После двухлетнего перерыва события пройдут очно, сообщает портал Рижской думы.
За рубежом:
По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), своими призывами к конкуренции в военной промышленности президент России Владимир Путин оторван от реальности в виде нарушенных цепочек поставок и проблем военно-промышленной базы.
Совет Безопасности ООН в среду, 2 ноября, отклонил предложенную Россией резолюцию по "биолабораториям США" в Украине.
Более сотни мобилизованных жителей Чувашии в Ульяновской области России в среду, 2 ноября, вышли на митинг, протестуя против невыплаты им обещанного вознаграждения.
Нынешняя война России уникальна тем, что впервые после первой чеченской, второй чеченской, грузинской и войны 2014-2015 годов на Донбассе матери и жены военных никак публично не обозначают свой протест и даже горе.
На прошлой неделе основные сообщения российских идеологов крутились вокруг выступления президента страны Владимира Путина на Валдайском форуме – им восхищались, анализировали, пытались дополнить и превзойти в тезисе о мессианстве российской цивилизации.
Интересное чтиво:
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Живущая в Латвии журналистка Катерина Гордеева в беседе подчеркнула, что они с Андреем Данилко встретились в Риге перед концертом на Андрейсале. В момент записи интервью пошел дождь. "Настолько меня убивает дорога, но я решил поехать", - сказал артист в начале разговора.
В рамках танцевального фестиваля Aura в литовском городе Каунас большой интерес вызвал спектакль венгерского хореографа Марты Ладянской "Для обнаженных зрителей", в котором не только все танцоры выступали обнаженными, но пришлось раздеться и зрителям и работникам зала.
Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас плотно гастролирует по миру со своей концертной программой. Недавно артист рассказал о своем туре по Германии.
С наступлением темного времени года, Литовскую Пакройскую усадьбу и в этом году озарит крупнейшее зимнее событие в Северной Европе. Усадьба удивит гостей вдохновленным азиатской культурой фестивалем света и больших латерн "Драконы, мифы и легенды". Среди миллионов огней будут и новые светящиеся шелковые латерны невероятных размеров, специально созданные для Пакруойской усадьбы.
Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. Среди новоизбранных депутатов есть два отца с сыновьями - Вилис и Кристап Криштопансы, а также Айнар и Ричард Шлесерсы. Рассказываем, что известно о последнем.
Александр Логвин в детстве мечтал быть моряком, а стал... стеклодувом. Это ремесло сегодня в Латвии практически исчезло. Александр Логвин, можно сказать, "последний из могикан".
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