ГЛАВНОЕ ЗА 3 НОЯБРЯ ⟩ Латвийцы теряют свои пенсии, правительство делит портфели и сын Шлесерса в Сейме

Живущая в Латвии журналистка Катерина Гордеева в беседе подчеркнула, что они с Андреем Данилко встретились в Риге перед концертом на Андрейсале. В момент записи интервью пошел дождь. "Настолько меня убивает дорога, но я решил поехать", - сказал артист в начале разговора.

В рамках танцевального фестиваля Aura в литовском городе Каунас большой интерес вызвал спектакль венгерского хореографа Марты Ладянской "Для обнаженных зрителей", в котором не только все танцоры выступали обнаженными, но пришлось раздеться и зрителям и работникам зала.

Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас плотно гастролирует по миру со своей концертной программой. Недавно артист рассказал о своем туре по Германии.

С наступлением темного времени года, Литовскую Пакройскую усадьбу и в этом году озарит крупнейшее зимнее событие в Северной Европе. Усадьба удивит гостей вдохновленным азиатской культурой фестивалем света и больших латерн "Драконы, мифы и легенды". Среди миллионов огней будут и новые светящиеся шелковые латерны невероятных размеров, специально созданные для Пакруойской усадьбы.

Во вторник, 1 ноября, депутаты 14-го Сейма официально приняли присягу. Среди новоизбранных депутатов есть два отца с сыновьями - Вилис и Кристап Криштопансы, а также Айнар и Ричард Шлесерсы. Рассказываем, что известно о последнем.

Александр Логвин в детстве мечтал быть моряком, а стал... стеклодувом. Это ремесло сегодня в Латвии практически исчезло. Александр Логвин, можно сказать, "последний из могикан".