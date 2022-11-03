"Мой жених - военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него"

За восемь месяцев войны Украина потеряла тысячи мужчин, которые были чьими-то сыновьями, мужьями и отцами. Фото: AFP

"Зачастую это может сделать только партнер, который хорошо знает это тело. Но это не будет считаться достаточным [доказательством в случае с однополыми парами], и потому я буду проводником, тем человеком, который сможет провести партнера в морг", - объясняет Леда.

Она детально обсудила со своим будущим мужем, как ей вести себя в случае его смерти, плена, что делать с завещанием. В ближайшее время Леда познакомится с партнером этого военного.

Что при этом чувствует ее любимый, который тоже воюет, Леда публично говорить не хочет.

"Жалею, что написала про любимого", - говорит она. Вопрос о нем ей задали в комментариях в "Фейсбуке" уже десятки раз.

"Я написала про него, чтобы показать на личном опыте, что я знаю, что чувствует человек, который любит военного. Все, что я могу сказать, это то, что он знает о моем решении", - говорит Леда.

"Протест против средневековья в головах"

Она не понимает, почему Украина до сих пор никак не облегчила законодательно жизнь однополых пар.

"Если это [выглядит как мой] протест, то это протест против средневековья в головах многих граждан, против скреп, которые были навязаны стороной, которая пытается нас уничтожить, а также это - просьба к власти защитить всех граждан Украины, чтобы они не "выкручивались" и не страдали", - объясняет Леда.