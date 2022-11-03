Рождённый в Латвии боец Миша Циркунов уволен из UFC

35-летний Циркунов имеет серию из четырёх поражений подряд (три досрочно). Свой последний бой он провёл 15 октября на турнире UFC Fight Night 212, проиграв Алонзо Менфилду нокаутом в первом раунде.

Свою последнюю победу в UFC Циркунов одержал в 2019 году, когда в первом раунде сумел одолеть австралийца Джимми Крута.

Циркунов дебютировал в UFC в 2015 году, одержав четыре победы подряд. В общей сложности под баннером UFC Циркунов провёл 13 поединков, в которых одержал шесть побед и потерпел семь поражений.

Помимо Циркунова из списков бойцов UFC также были исключены: Ник Максимов, Луис Коске, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кшиштоф Йотко, Кэмерон Ванкэмп, Дэриан Викс и Джейсон Уитт и Магомед Мустафаев.

Михаил Циркунов с 2000 года проживает в Канаде.