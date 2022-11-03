Расходы на проведение мобилизации в России и влияние западных санкций могут существенно ухудшить ранее высказанные российскими властями прогнозы, а также быстро опустошить золотовалютные резервы России, упав до самого низкого уровня за последние годы, сообщает агентство Reuters.
Нереальные прогнозы в бюджете: Россия не учитывает войну и санкции
Мобилизация нанесет серьезный удар по финансовой системе, что приведет к еще большей нагрузке на ресурсы Кремля, поскольку президент России Владимир Путин явно хочет продолжать финансировать войну "любой ценой" и готовиться к своему переизбранию в 2024 году.
После восьми месяцев войны в России составлен бюджет, в котором не учтены расходы на призыв 300 тысяч граждан в армию, а также нет упоминания об аннексии четырех украинских областей.
Хотя изначально российская экономика достаточно хорошо выдерживала давление западных санкций, их влияние ощущается постепенно. Хотя официальные прогнозы правительства не учитывают санкции, в глазах аналитиков они являются существенным фактором.
"В макроэкономическом прогнозе, на котором основан бюджет, уделено внимание мобилизации. Однако расходы, связанные с мобилизацией, а также новые санкции не учитываются, поэтому бюджет не соответствует действительности", - говорит независимый аналитик Александра Суслина.
Нынешний, четвертый срок Путина на посту президента заканчивается в 2024 году, и он пока официально не объявил, будет ли баллотироваться снова. Однако, насколько можно предсказать, процесс переизбрания Путина, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы убедить избирателей в том, что на социальное обеспечение и пенсии будут тратить больше денег.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 2 ноября, что "Путин пока не знает, будет ли он баллотироваться на новый срок, но самое главное в стране - это социальные обязательства".
Согласно официальным российским данным, в следующем году ВВП России сократится на 0,8%. Аналитики прогнозируют, что российская экономика сократится на 2,5%, а Всемирный банк предсказывает падение на 3,6%.
Минфин России прогнозирует, что дефицит бюджета в следующем году будет в два раза больше, чем в этом году, и достигнет 2% ВВП. Аналитики банка указывают, что дефицит бюджета будет значительно больше.
По официальным прогнозам Москвы, доходы от энергоресурсов в следующем году составят девять триллионов (около 148 миллиардов евро), или треть доходов бюджета. По мнению аналитиков, этот прогноз чрезмерно оптимистичен, так как не учитывает тот факт, что уже в конце этого года вступят в силу санкции, введенные Евросоюзом, препятствующие импорту энергоресурсов из России.
Экономисты Банка России отмечают, что указ Путина о мобилизации нанес серьезный удар по деловой активности. Это, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской экономики в ближайшие годы.
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