Нереальные прогнозы в бюджете: Россия не учитывает войну и санкции

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 2 ноября, что "Путин пока не знает, будет ли он баллотироваться на новый срок, но самое главное в стране - это социальные обязательства".

Согласно официальным российским данным, в следующем году ВВП России сократится на 0,8%. Аналитики прогнозируют, что российская экономика сократится на 2,5%, а Всемирный банк предсказывает падение на 3,6%.

Минфин России прогнозирует, что дефицит бюджета в следующем году будет в два раза больше, чем в этом году, и достигнет 2% ВВП. Аналитики банка указывают, что дефицит бюджета будет значительно больше.

По официальным прогнозам Москвы, доходы от энергоресурсов в следующем году составят девять триллионов (около 148 миллиардов евро), или треть доходов бюджета. По мнению аналитиков, этот прогноз чрезмерно оптимистичен, так как не учитывает тот факт, что уже в конце этого года вступят в силу санкции, введенные Евросоюзом, препятствующие импорту энергоресурсов из России.

Экономисты Банка России отмечают, что указ Путина о мобилизации нанес серьезный удар по деловой активности. Это, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской экономики в ближайшие годы.