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Юноши пытались убить оцта, им дали условный срок

rus.tvnet.lv
Юноши пытались убить оцта, им дали условный срок
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Суд. Иллюстративное фото.
Суд. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг, 3 ноября, Земгальский районный суд Елгавы приговорил двух молодых людей к условному наказанию в виде лишения свободы и пробационного надзора за попытку убийства отца.

Суд приговорил одного молодого человека к условному лишению свободы на два года и девять месяцев с испытательным надзором на три года без конфискации имущества

Второго подростка суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и установил пробационный надзор на три года без конфискации имущества.

Обоих подростков приговорили к пяти годам условно.

Оба осужденных признали себя виновными и заключили соглашение с прокурором.

Прокуратура привлекла одного из обвиняемых к уголовной ответственности за организацию покушения на убийство своего отца, а другого - за покушение на убийство этого человека.

Согласно материалам дела, в один из июльских дней 2021 года двое подсудимых договорились убить отца одного из молодых людей из мести, поскольку тот ранее оскорблял сына.

Осуществляя преступный замысел, подсудимые пришли в дом потерпевшего, где один из подсудимых отпер дверь дома и указал другому молодому человеку в комнату, где спал отец. Второй обвиняемый подошел к мужчине, спящему в комнате, и ударил его ножом в живот, который он взял с собой.

Подсудимым не удалось до конца реализовать преступный замысел, поскольку от удара ножом отец проснулся, а молодые люди скрылись с места происшествия.

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