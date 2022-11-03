Юноши пытались убить отца одного из них, им дали условный срок

Суд приговорил одного молодого человека к условному лишению свободы на два года и девять месяцев с испытательным надзором на три года без конфискации имущества.

Второго подростка суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и установил пробационный надзор на три года без конфискации имущества.

Обоих подростков приговорили к пяти годам условно.

Оба осужденных признали себя виновными и заключили соглашение с прокурором.

Прокуратура привлекла одного из обвиняемых к уголовной ответственности за организацию покушения на убийство своего отца, а другого - за покушение на убийство этого человека.

Согласно материалам дела, в один из июльских дней 2021 года двое подсудимых договорились убить отца одного из молодых людей из мести, поскольку тот ранее оскорблял сына.

Осуществляя преступный замысел, подсудимые пришли в дом потерпевшего, где один из подсудимых отпер дверь дома и указал другому молодому человеку на комнату, где спал его отец. Второй обвиняемый подошел к мужчине, спящему в комнате, и ударил его в живот ножом, который он взял с собой.

Подсудимым не удалось до конца реализовать преступный замысел, поскольку от удара ножом мужчина проснулся, а молодые люди скрылись с места происшествия.