"Фиорентина" разгромила РФШ на стадионе "Сконто"

Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте после гола чешского футболиста Антонина Барака, который поразил ворота Павла Штейнбора точным ударом головой. На 43-й минуте Андрей Илич мог сравнять счёт, но мяч после его удара угодил в перекладину ворот.

Концовка первого тайма получилась для РФШ крайне неудачной. На 45-й минуте "Фиорентина" удвоила своё преимущество - автором гола стал бразилец Артур Кабрал, отличившийся после розыгрыша углового. В компенсированное арбитром время итальянец Риккардо Сапонара в третий раз поразил ворота хозяев. Во втором тайме командам не удалось отличиться.

В другом матче группы "А" турецкий "Истанбул Башакшехир" у себя дома обыграл шотландский "Хартс" (3:1).

Таким образом, "Истанбул Башакшехир" и "Фиорентина" набрали по 13 очков, однако турецкий клуб занял первое место в группе "A" благодаря результатам очных встреч между командами. "Хартс" с 6 очками занял третье место в группе, а РФШ с двумя очками - четвёртое.

"Истанбул Башакхешир" напрямую прошёл в 1/8 финала Лиги конференций, а "Фиорентина" выйдет на одну из третьих команд Лиги Европы в 1/16 финала.

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).