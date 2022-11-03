Видео ⟩ Новые поезда загружены мешками с песком. Pasažieru vilciens объясняет

Рижанка Елена вместе с мужем и ребенком внимательно осмотрела некоторые из доставленных в Латвию электропоездов, которые находятся в вагонном парке. Семья была удивлена ​​увиденным в вагонах поезда - там было нагромождено много мешков с песком.

Съемочная группа при осмотре одного из новых поездов в вагонном парке также заметила в его салоне множество мешков с песком.

Как сообщила представитель Pasažieru vilciens Сигита Звиедре, поезда, доставленные в Латвию, в настоящее время проходят испытания и сертификацию. Поезда загружены мешками с песком, имитирующими вес пассажиров.

На данный момент производитель Škoda Vagonka поставил в Латвию три из заказанных 32 электропоездов. В этом году руководство Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka подписали изменения к договору на поставку пригородных электропоездов и их оборудования, а также обучение персонала.

Уточняется, что первые 23 электропоезда будут поставлены в первом полугодии 2023 года, остальные девять - в четвертом квартале следующего года. Изначально первые электропоезда планировалось поставить уже в первой половине 2022 года.

До конца 2023 года Pasažieru vilciens надеется получить все 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров. Сертификацию, испытания и ввод в эксплуатацию поездов осуществляет завод-изготовитель.

Первые четыре поезда планируется сдать под пассажирские перевозки 19 января 2023 года.

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