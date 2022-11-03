У матери забрали право опеки над ребенком, она была пьяна

В минувшие выходные, 29 октября, в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома в Лиепае, в микрорайоне Кароста, находится женщина, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не может ухаживать за своим ребенком.

Прибывшие на место полицейские обнаружили звонившую и женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения - она невнятно говорила, от ее дыхания пахло алкоголем. Рядом, в коляске находился пятимесячный ребенок.

После проверки концентрации алкоголя, у женщины оказалось 2,6 промилле.

Государственная полиция проинформировала об инциденте Службу неотложной медицинской помощи, которая проверила состояние здоровья младенца. Учитывая, что женщина была не в состоянии заботиться о своем ребенке, сотрудники правоохранительных органов сообщили о случившемся в социальную службу и сиротский суд, и представители сиротского суда приняли решение о передаче младенца в приемную семью.

На данный момент женщина уже лишена права опеки над тремя своими несовершеннолетними детьми.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно Закону о защите прав детей, за такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 210 евро.