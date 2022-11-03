Вечером во вторник, 1 ноября, в Лиепае молодая женщина получила примерно шесть ножевых ранений в область спины и шеи. Благодаря неравнодушному отношению соседей и смелому вмешательству, врачи вовремя оказали помощь пострадавшей, а полиция задержала виновного на месте, сообщает программа Degpunktā.
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Видео ⟩ В Лиепае пьяный мужчина нанес своей девушке шесть ножевых ранений
В рабочий день, вечером, в доме в районе озера Эзеркраст послышались глухие звуки. Соседи поначалу не обращали особого внимания на звуки. Жительница дома говорит, что слышала, как что-то упало, но криков не слышала, потому что спала.
Тем временем в квартире на седьмом этаже произошло жестокое нападение. 35-летний мужчина схватил нож и погнался за своей 26-летней девушкой. Когда конфликт стал громким и кровавым, люди поняли, что необходимы действия. Двое соседей рассказывают, что они видели, когда встретили нападавшего.
Житель дома говорит, что когда он вошел в квартиру, там уже была лужа крови.
Соседка, также прибежавшая на помощь, допускает, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Мы услышали рядом шум за стеной, пошли смотреть. Человек открыл дверь, там было страшное зрелище. Причиной могло быть пьянство, алкоголь. Когда пьешь, это плохо кончается", - признается соседка.
Соседи успели вовремя вызвать медиков и, вероятно, благодаря этому удалось предотвратить фатальные последствия. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Ранее мужчина также был замечен в состоянии опьянения. Но всегда вежливо здоровался со своими соседями каждый день и никогда никого не провоцировал на ссору. Чувствовалось, что обитатель седьмого этажа довольно загадочен.
"Он был таким маленьким, хлюпким, как мальчик", - вспоминает соседка.
Другие соседи говорят, что мужчина иногда терял ключи, а потом искал их.
Полиция начала расследование.
"Сотрудниками полиции на месте задержан мужчина, который находился в квартире и в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, выясняются точные обстоятельства произошедшего", - сообщила главный специалист по связям с общественностью полиции Курземе Мадара Шершнева.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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