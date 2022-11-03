Видео ⟩ В Лиепае пьяный мужчина нанес своей девушке шесть ножевых ранений

В рабочий день, вечером, в доме в районе озера Эзеркраст послышались глухие звуки. Соседи поначалу не обращали особого внимания на звуки. Жительница дома говорит, что слышала, как что-то упало, но криков не слышала, потому что спала.

Тем временем в квартире на седьмом этаже произошло жестокое нападение. 35-летний мужчина схватил нож и погнался за своей 26-летней девушкой. Когда конфликт стал громким и кровавым, люди поняли, что необходимы действия. Двое соседей рассказывают, что они видели, когда встретили нападавшего.

Житель дома говорит, что когда он вошел в квартиру, там уже была лужа крови.

Соседка, также прибежавшая на помощь, допускает, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы услышали рядом шум за стеной, пошли смотреть. Человек открыл дверь, там было страшное зрелище. Причиной могло быть пьянство, алкоголь. Когда пьешь, это плохо кончается", - признается соседка.