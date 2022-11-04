Зеленский: Украина не будет участвовать в саммите G20, если на него приедет Путин

Зеленский указал, что, согласно его личной и официальной позиции Киева, в случае участия в саммите хозяина Кремля Украина исключает участие в нем.

Он добавил, что в четверг во время телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина получила повторную просьбу принять участие в саммите, который в этом году организует Джакарта.