Украина откажется от участия в саммите G20, запланированном на 15-е и 16-е ноября, если на него приедет президент России Владимир Путин, сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: Украина не будет участвовать в саммите G20, если на него приедет Путин
Зеленский: Украина не будет участвовать в саммите G20, если на него приедет Путин
Зеленский указал, что, согласно его личной и официальной позиции Киева, в случае участия в саммите хозяина Кремля Украина исключает участие в нем.
Он добавил, что в четверг во время телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина получила повторную просьбу принять участие в саммите, который в этом году организует Джакарта.
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