Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Зеленский: Украина не будет участвовать в саммите G20, если на него приедет Путин

rus.tvnet.lv
Зеленский: Украина не будет участвовать в саммите G20, если на него приедет Путин
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Stringer

Украина откажется от участия в саммите G20, запланированном на 15-е и 16-е ноября, если на него приедет президент России Владимир Путин, сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский указал, что, согласно его личной и официальной позиции Киева, в случае участия в саммите хозяина Кремля Украина исключает участие в нем.

Он добавил, что в четверг во время телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина получила повторную просьбу принять участие в саммите, который в этом году организует Джакарта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх