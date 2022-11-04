За минувшие сутки подтверждено 395 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 395 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Выявлено 395 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Поступила информация о смерти четырех инфицированных коронавирусом пациентов, двоим было от 70 до 79 лет, остальным - от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 369 до 356,7 случаев на 100 000 человек.
Было проведено 2918 лабораторных тестов на Covid-19, 13,5% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии скончались 6062 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 954 230 случаев заражения.
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