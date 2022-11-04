Выявлено 395 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Поступила информация о смерти четырех инфицированных коронавирусом пациентов, двоим было от 70 до 79 лет, остальным - от 90 до 99 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 369 до 356,7 случаев на 100 000 человек.

Было проведено 2918 лабораторных тестов на Covid-19, 13,5% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6062 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 954 230 случаев заражения.