Зеленский: вечером в четверг без электричества оставались 4,5 миллиона украинцев

По его словам, плановые отключения электроэнергии по аварийным и стабилизационным графикам затронули Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую, Сумскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

"Российские удары по нашей энергетике, по нашим энергообъектам не прекращаются ни на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", - сказал Зеленский.

"Они не могут победить Украину на поле боя и поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся", – отметил президент.

Напомним, с середины октября российская армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, используя для этого ракеты и дроны-камикадзе. Ранее Зеленский говорил, что результате бомбардировок было повреждено около 40% энергообъектов Украины, отмечает Русская служба ВВС.