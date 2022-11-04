Из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины вечером в четверг без электричества оставались около 4,5 миллионов потребителей, сообщил вечером в четверг в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: вечером в четверг без электричества оставались 4,5 миллиона украинцев
По его словам, плановые отключения электроэнергии по аварийным и стабилизационным графикам затронули Киев, а также Киевскую, Днепропетровскую, Житомирскую, Запорожскую, Сумскую, Кировоградскую, Харьковскую, Черниговскую, Хмельницкую и Черкасскую области.
"Российские удары по нашей энергетике, по нашим энергообъектам не прекращаются ни на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", - сказал Зеленский.
"Они не могут победить Украину на поле боя и поэтому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся", – отметил президент.
Напомним, с середины октября российская армия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, используя для этого ракеты и дроны-камикадзе. Ранее Зеленский говорил, что результате бомбардировок было повреждено около 40% энергообъектов Украины, отмечает Русская служба ВВС.
В результате украинские власти ввели график плановых отключений электричества - улицы многих городов не освещаются, прекращается движение троллейбусов, жителей страны призывают не пользоваться электроприборами в пиковые часы.
"Обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район.
Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями.
Если кто-то без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", - отметил Зеленский.
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