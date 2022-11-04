Фестиваль неидеальных родителей. Мамам, папам и их детям помогут стать увереннее и счастливее

Название "фестиваль" (лат. festivus - "праздничный") призвано внести элемент праздника в непростую историю и серьезные темы. "Родительство должно быть не тяжкой ношей, а естественным процессом. Мы хотим, чтобы папы и мамы чувствовали себя как рыбы в воде. Причем не мутной, а прозрачной и насыщенной кислородом. Общением с ребенком надо наслаждаться, вести его по пути созидания и любви, а не бороться за ценности, за образование, за поведение, превращая его жизнь в закалку стали. Для родителей - это еще и шанс холить и лелеять своего внутреннего ребенка, который зачастую недолюблен и недоцелован, почему и начинает бунтовать. Помогут в этом опытные специалисты, которых в один день в одном месте соберет наш фестиваль", - говорит Ксения Соловьева.