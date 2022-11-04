Жерар Пике объявил о завершении карьеры

Последней игрой для 35-летнего защитника станет матч чемпионата Испании против "Альмерии", который пройдёт 5 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

"Вы [фанаты "Барселоны"] дали мне всё, и теперь, когда мечты ребёнка сбылись, я хочу сказать вам, что пора завершить это приключение. Я всегда говорил, что после "Барсы" другой команды не будет. Так и произойдёт", - сказал Пике в видео, опубликованном в его Instagram.

Пике является воспитанником "Барселоны". Вместе с "сине-гранатовыми" он стал восьмикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, семикратным обладателем Кубка Испании, шестикратным победителем Суперкубка Испании, трёхкратным клубным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

По ходу своей карьеры Жерар Пике также поиграл за "Манчестер Юнайтед" и за "Сарагосу" (аренда).

В составе сборной Испании Пике провёл 102 матча и забил пять мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.