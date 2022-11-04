Российский олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе Артур Таймазов отправился воевать против Украины, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на zn.ua.
Лишённый медалей за допинг российский спортсмен воюет против Украины
"Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдёмся. Раз уж заслуженных медалей меня в своё время лишили, буду в реальности доказывать, какие приёмы бывают в борьбе!" - написал спортсмен в своём Telegram-канале.
По некоторым сообщениям, он может вступить в ЧВК "Вагнер", другие сообщают об обычных добровольческих батальонах.
Отметим, что Таймазов побеждал также на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но позже Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих золотых медалей из-за положительных допинг-проб.
Таким образом Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишённым двух золотых олимпийских медалей.
С 2016 года Таймазов является депутатом Госдумы РФ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!