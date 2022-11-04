Лишённый медалей за допинг российский спортсмен воюет против Украины

"Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдёмся. Раз уж заслуженных медалей меня в своё время лишили, буду в реальности доказывать, какие приёмы бывают в борьбе!" - написал спортсмен в своём Telegram-канале.

По некоторым сообщениям, он может вступить в ЧВК "Вагнер", другие сообщают об обычных добровольческих батальонах.

Отметим, что Таймазов побеждал также на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но позже Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих золотых медалей из-за положительных допинг-проб.

Таким образом Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишённым двух золотых олимпийских медалей.

С 2016 года Таймазов является депутатом Госдумы РФ.