Командующие вооруженными силами (ВС) Литвы и Польши в пятницу договорились об обмене разведданными и проведении внеплановых учений.
Литва и Польша договорились об обмене разведданными и внеплановых учениях
Об этом говорится в соглашении, подписанном командующим вооруженными силами Литвы Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генерального штаба вооруженных сил Польши Раймундом Анджейчаком.
По словам Рупшиса, в подписанном плане сотрудничества указаны приоритеты и основные сферы сотрудничества.
"Соглашение содержит четкие принципы обмена разведывательной информацией во всех измерениях. Мы занимаемся этим уже много лет и это сотрудничество особенно важно для нас, Литвы, потому что польская армия оказывает нам всестороннюю помощь в предоставлении разведывательной информации", - сказал командующий литовской армией в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе.
"В документе также говорится об учениях. Предусматриваются возможности для проведения внеплановых учений. Во время них мы проверим готовность сил, обеспечим единство и целостность территории. Это одна из мер сдерживания", - сказал он.
Командующий литовской армией подчеркнул, что необходимо инвестировать в военных и их обучение.
Оба командующих ВС настаивали на том, что ввиду новейших угроз необходимо как можно скорее приспособить к ним свои армии, и сделать это нужно в течение двух-трех лет: у стран нет для этого десяти лет.
"Чем бы это не закончилось, какой бы ни была победа, Россия все равно сможет восстановить свои мощности и продолжать угрожать. Мы можем однозначно заявить об этом. (...) Поэтому у нас нет времени медлить с развитием наших оборонных мощностей", — заявил командующий литовской армией.
Командующий польской армией Анджейчак, со своей стороны, подчеркнул важность противовоздушной обороны.
"Из того, что происходит в Украине, мы видим, насколько критичны системы ПВО. Они важны не только в полевых боях, но и в защите критической инфраструктуры, и принципиальный вопрос в том, насколько эффективно с экономической точки зрения, если Польша, например, вложится в системы ПВО, мы сможем скоординировать действия и добиться многократного эффекта", — сказал он.
Анджейчак подчеркнул, что при выделении огромных средств на оборону необходимо использовать их "разумно".
"Каждая покупка, которую мы совершаем, имеет последствия на десятилетия вперед, и наши фундаментальные дискуссии о том, как синхронизировать эти закупки, находятся в верхней части списка приоритетов", — заявил он.
Литва планирует выделить 2,52% ВВП на оборону в следующем году, Польша - 3 процента.
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