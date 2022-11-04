Гарик Харламов ушел из Comedy Club

Телеканал ТНТ объявил, что уже следующий выпуск Comedy Club зрители увидят обновленным. Теперь Павел Воля будет вести шоу вместе с Андреем Бебуришвили.

Многолетний ведущий шоу Гарик Харламов прокомментировал происходящее:

"Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать".

Напомним, 41-летний Гарик Харламов - один из главных резидентов Comedy Club. Еще на заре шоу он взял себе звучный псевдоним "Бульдог", которым прославился.

Ранее Харламов подтвердил, что он снова завидный жених. Два года артист встречался с Екатериной Ковальчук, с которой сблизился на съемках первого сезона сериала "Гусар". Этот статус пара не подтверждала.

Слухи о том, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук расстались, появились еще зимой. Но Ковальчук их опровергла и опубликовала на своей странице в соцсети видео, показав, что рядом с ней находится Гарик. Это было торжество в честь ее 29-летия. Еще раз о расставании заговорили летом.

На презентации комедии "Ирония судьбы в Голливуде" Харламов подтвердил, что свободен. На вопрос журналистов о том, где же его спутница, он ответил: "Спутница? О ком вы говорите? Я пока одинокий волк".

Комик 7 лет состоял в браке с актрисой Кристиной Асмус. Экс-супруги после развода сохранили нормальные отношения ради общей дочери.