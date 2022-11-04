Елгава, Бауска и Тукумс отказались от салютов на 18 ноября; Рига тоже

В Елгаве праздничный салют 18 ноября не планируется. До 2019 года праздничный салют 18 ноября проводился на средства, которые традиционно ежегодно жертвовали предприниматели города, сообщили в самоуправлении.

В Бауске 18 ноября также не будет салюта. Здесь салют в честь праздника независимости государства проводится раз в пять лет, то есть в круглые и полукруглые годовщины Дня независимости, сообщает директор Бауского культурного центра Янис Думиньш. По плану это должно произойти в следующем году, когда исполнится 105 лет со дня провозглашения Латвийской Республики. Однако

в следующем году муниципалитет еще оценит обстоятельства и возможности для организации салюта.

В Тукумсе праздничный салют тоже не ожидается. Ранее праздничные фейерверки были ежегодным мероприятием 18 ноября, но в предыдущие два года их отменяли из-за ограничений Covid-19. В этом году праздничный бюджет меньше, чем в предыдущие годы, но это не значит, что муниципалитетом Тукумского края подготовлена менее красивая программа праздника.

Как сообщалось, в этом году в Риге не состоится фестиваль света "Staro Rīga", самоуправление отказалось и от праздничного салюта, а праздничное убранство в центре города и на прилегающих территориях дополнит живой огонь. 18 ноября его можно будет увидеть в Бастейкалнсе, у городского канала и на его мостах, на Домской площади, у дворца культуры ВЭФ, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также в парке у дворца культуры Ziemeļblāzma.