Шольц призвал Китай повлиять на Москву ради мира в Украине

ИГермания, и Китай заинтересованы в том, чтобы не терять преимущества, которые дает глобализация и связанный с ней экономический рост, заявил глава германского правительства в Пекине. При этом для Германии важно поддерживать "экономические отношения на равных", добавил он.

Речь идет о том, чтобы обеими сторонами в равной мере соблюдалась инвестиционная открытость и не возникали зависимости, из-за которых вести свободную торговлю оказывается невозможным, пояснил Шольц.

Перед его поездкой в Пекин многие эксперты в Германии указывали на растущую зависимость от Китая ориентированной на экспорт германской экономики и сравнивали эту ситуацию с энергетической зависимостью от России, в которой ФРГ находилась до начала войны в Украине.

По словам премьера Госсовета Китая Ли, правительство КНР желает усилить сотрудничество с ФРГ. "Германия и Китай выражают приверженность свободной и справедливой торговле. Мы и впредь будем выражать приверженность выгодной всем сторонам внешней открытости", - пообещал он.

Вопросы Тайваня и прав человека в Китае

Другими темами, которые Олаф Шольц поднимал на переговорах с китайским руководством, были права человека в Китае и ситуация вокруг Тайваня.

Касательно первого вопроса Шольц отметил, что "права человека имеют универсальный характер, и это относится в особенности к правам меньшинств".