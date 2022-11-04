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Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров

rus.tvnet.lv
Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров
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Олег Назаров
Олег Назаров Фото: rigafc.lv

Ушёл из жизни физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров. Об этом в своих социальных сетях сообщила команда.

"Наш очень близкий друг Олег Назаров ушёл из жизни в возрасте 59 лет", - говорится в сообщении клуба.

В сообщении отмечено, что Назаров посвятил футболу 25 лет своей жизни и был настоящим профессионалом своего дела.

"Футболисты очень уважали и любили Василича, который помогал в любой ситуации и в любое время!"

Более 20 лет Назаров работал в футбольном клубе "Вентспилс", а последние почти два года специалист провёл в "Риге".

"Спасибо тебе за всё! Мы будем очень скучать по тебе, Василич!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riga FC (@rigafc)

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