Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров

"Наш очень близкий друг Олег Назаров ушёл из жизни в возрасте 59 лет", - говорится в сообщении клуба.

В сообщении отмечено, что Назаров посвятил футболу 25 лет своей жизни и был настоящим профессионалом своего дела.

"Футболисты очень уважали и любили Василича, который помогал в любой ситуации и в любое время!"

Более 20 лет Назаров работал в футбольном клубе "Вентспилс", а последние почти два года специалист провёл в "Риге".

"Спасибо тебе за всё! Мы будем очень скучать по тебе, Василич!"