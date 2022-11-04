Ушёл из жизни физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров. Об этом в своих социальных сетях сообщила команда.
Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров
Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров
"Наш очень близкий друг Олег Назаров ушёл из жизни в возрасте 59 лет", - говорится в сообщении клуба.
В сообщении отмечено, что Назаров посвятил футболу 25 лет своей жизни и был настоящим профессионалом своего дела.
"Футболисты очень уважали и любили Василича, который помогал в любой ситуации и в любое время!"
Более 20 лет Назаров работал в футбольном клубе "Вентспилс", а последние почти два года специалист провёл в "Риге".
"Спасибо тебе за всё! Мы будем очень скучать по тебе, Василич!"
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