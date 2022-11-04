Financial Times: В Херсонской области казнили женщину, которая выкрикнула "Скадовск - это Украина!"

По информации издания, 56-летняя Татьяна Мудренко работала медсестрой и активно выступала против российской оккупации. Один из последних конфликтов на этой почве произошел в начале октября -

женщина отчитала украинских стражей порядка за сотрудничество с российскими военными и выкрикнула "Скадовск - это Украина!".

Как пишет "Медуза", вскоре после этого женщину и ее гражданского мужа - 60-летнего Анатолия Орехова - задержали.

15 октября сестра Татьяны Мудренко Наталья Чарная получила информацию, что Татьяна мертва.

По словам соседей, женщине "что-то влили в рот", после чего повесили перед зданием суда.

В свою очередь ее гражданского мужа освободили, однако у него сломана рука и имеются следы побоев. После похорон Мудренко мужчина снова пропал.

Сестра получила и свидетельство о смерти Татьяны. В нем указано, что причиной смерти является "механическая асфиксия".

Financial Times отмечает, что не может независимо подтвердить обстоятельства гибели Татьяны Мудренко, однако ранее уже появлялась информация о ее смерти - об этом сообщили украинская правозащитная группа "Медийная инициатива за права человека" и издание "Цензор.Нет".