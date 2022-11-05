Итальянский "Наполи" всегда умел находить очень хороших нападающих. В последние годы атакующими звёздами клуба были игрок сборной Бельгии Дрис Мертенс и итальянец Лоренцо Инсинье. А величайшей звездой неаполитанцев всех времён был и остаётся Диего Марадона.
"Кварадона". Станет ли грузин Хвича Кварацхелия новой легендой "Наполи"?
В течение семи сезонов аргентинец радовал болельщиков клуба красивыми голами и многократно вместе с командой поднимал над головой разные трофеи. Несмотря на то, что Марадона покинул клуб в 1991 году, он до сих пор остаётся героем города в глазах болельщиков. Сейчас многие называют грузинского суперталанта Хвичу Кварацхелию новым Марадоной и даже придумали ему прозвище - Хвича Армандо Кварадона. Не слишком ли рано для подобных сравнений?
21-летний футболист начал сезон в Серии А очень успешно - шесть голов и семь результативных передач. В Лиге чемпионов в пяти матчах грузин дважды обыгрывал вратарей соперника и трижды результативно ассистировал партнёрам. Такая статистика привлекла несколько потенциальных покупателей, которые хотят видеть в своём распоряжении лидера сборной Грузии. Стоимость Кварацхелии, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.
Благодаря выступлениям Кварацхелии и других игроков "Наполи" команда в настоящее время находится на вершине итальянской Серии А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
Футбольный журналист из Грузии Эдо Бадалашвили в сентябре посетил Неаполь, чтобы посмотреть матч своего земляка против английского "Ливерпуля". Кварацхелия в этом матче не смог отличиться, но усложнял жизнь защитникам английской команды на протяжении всего матча. "Наполи" в том матче одержал победу со счётом 4:1.
"Когда я был в городе, мне бесплатно давали пиццу, потому что я земляк Кварацхелии. В городе Марадоны все теперь носят майки Хвичи. В тот момент, когда люди узнавали, что я из Грузии, они фотографировались со мной и скандировали "Хвича". Надо отметить, что они до сих пор испытывают трудности с правильным произношением его имени. Сложно понять, как Кварацхелии за такое короткое время удалось завоевать столько любви фанатов", - рассказывал Бадалашвили в разговоре с CNN.
Понятно, что в этом сезоне на плечи молодого тбилисца ляжет большая ответственность в атаке, ведь лучший снайпер команды всех времён Мертенс покинул "Наполи" этим летом. Подыскивая замену многолетнему лидеру клуба, "Наполи" решил попытать счастья с малоизвестным европейским любителям футбола игроком - Кварацхелией.
Неаполитанский клуб купил Хвичу у "Динамо" из Батуми за 15 миллионов евро. Теоретически грузин заполнил дыру в атаке, но перед стартом сезона местные СМИ много спрашивали у директора клуба, достаточно ли сделано в комплектации состава команды. Многие не верили, что 21-летний игрок сможет заменить Мертенса. Однако 77-й номер не только доказал обратное, но даже шокировал футбольных обозревателей, ведь никто не мог предсказать столь удачного старта ни ему, ни клубу.
Тренер Лучано Спаллетти нашёл грузину отличное применение, он смог показать яркую игру не только в местном чемпионате, но и на крупнейшей сцене европейского футбола. Последний футболист, вокруг которого была такая большая шумиха - норвежец Эрлинг Холанд.
"Несмотря на свой высокий рост, Холанд очень быстр. Он может забить любым способом - с расстояния, головой. Кварацхелия, напротив, невысокого роста, но, несмотря на это, в этом сезоне он забил один гол головой. Он быстр как с мячом, так и без него", - говорит итальянский футбольный журналист Total Italian Football Эван Бёрнс.
Когда Кварацхелии исполнилось 17 лет, футбольные эксперты пророчили юноше блестящее будущее, так как он был одним из ведущих игроков чемпионата Грузии. В 2018 году газета The Guardian включила его в число 60 юных звёзд футбола. Благодаря яркой игре Хвича показал футбольному миру, что в Грузии есть и мастерские футболисты. До этого многие местные таланты не имели возможности выйти на европейский футбольный рынок. "В своё время наши футболисты не могли поехать играть в Европу. Кварацхелия дал надежду новому поколению Грузии", - сказал Бадалашвили.
Хотя Кварацхелия только в начале своей карьеры, в Грузии он уже стал легендой. "За последние два года в Грузии всё изменилось. Те, кто не любил футбол, стали смотреть эту игру, стали смотреть матчи "Наполи", - говорит Бадалашвили.
"В дни, когда играет "Наполи", интерес в Грузии высок. Гораздо больше людей посещают теперь также матчи национальной сборной".
Сборная Грузии не знает горечи поражений в 10 матчах подряд. Любители футбола надеются, что с появлением новой суперзвезды национальная сборная сможет отобраться на все крупные турниры - чемпионат Европы, чемпионат мира.
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