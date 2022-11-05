"Кварадона". Станет ли грузин Хвича Кварацхелия новой легендой "Наполи"?

"Когда я был в городе, мне бесплатно давали пиццу, потому что я земляк Кварацхелии. В городе Марадоны все теперь носят майки Хвичи. В тот момент, когда люди узнавали, что я из Грузии, они фотографировались со мной и скандировали "Хвича". Надо отметить, что они до сих пор испытывают трудности с правильным произношением его имени. Сложно понять, как Кварацхелии за такое короткое время удалось завоевать столько любви фанатов", - рассказывал Бадалашвили в разговоре с CNN.

Хвича Кварацхелия Фото: AFP/SCANPIX

Понятно, что в этом сезоне на плечи молодого тбилисца ляжет большая ответственность в атаке, ведь лучший снайпер команды всех времён Мертенс покинул "Наполи" этим летом. Подыскивая замену многолетнему лидеру клуба, "Наполи" решил попытать счастья с малоизвестным европейским любителям футбола игроком - Кварацхелией.

Неаполитанский клуб купил Хвичу у "Динамо" из Батуми за 15 миллионов евро. Теоретически грузин заполнил дыру в атаке, но перед стартом сезона местные СМИ много спрашивали у директора клуба, достаточно ли сделано в комплектации состава команды. Многие не верили, что 21-летний игрок сможет заменить Мертенса. Однако 77-й номер не только доказал обратное, но даже шокировал футбольных обозревателей, ведь никто не мог предсказать столь удачного старта ни ему, ни клубу.