ISW: Россия продолжает мобилизацию, но уже скрытно

По данным ISW, российские военные, вероятно, продолжат скрытую мобилизацию в краткосрочной перспективе и будут маскировать ее созданием добровольческих отрядов в долгосрочной.

В то же время российская армия не в состоянии обеспечить вооружением и снабжением, обучить, а иногда даже прокормить многих мобилизованных, еще не отправленных на войну, заключают аналитики ISW, обобщая информацию, полученную из России и Украины.

Аналитики института считают, что резервистов, уже отправленных на фронт, порой используют явно нерационально. Основываясь в основном на украинских заявлениях, ISW пришел к выводу, что руководство российской армии поспешило с атаками на Угледарском и Бахмутском направлениях, направив туда недостаточные силы, в том числе мобилизованных, в результате чего понесло большие потери.