Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Правила
Рассылка
LAT
Искать

ISW: Россия продолжает мобилизацию, но уже скрытно

rus.tvnet.lv
ISW: Россия продолжает мобилизацию, но уже скрытно
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Российские военные. Иллюстративное фото
Российские военные. Иллюстративное фото Фото: ARKADY BUDNITSKY/EPA

Судя по заявлениям украинской стороны и некоторым новостям из России, Минобороны РФ тайно продолжает мобилизацию, маскируя ее созданием добровольческих частей, заключил Институт изучения войны США (ISW).

По данным ISW, российские военные, вероятно, продолжат скрытую мобилизацию в краткосрочной перспективе и будут маскировать ее созданием добровольческих отрядов в долгосрочной.

В то же время российская армия не в состоянии обеспечить вооружением и снабжением, обучить, а иногда даже прокормить многих мобилизованных, еще не отправленных на войну, заключают аналитики ISW, обобщая информацию, полученную из России и Украины.

Аналитики института считают, что резервистов, уже отправленных на фронт, порой используют явно нерационально. Основываясь в основном на украинских заявлениях, ISW пришел к выводу, что руководство российской армии поспешило с атаками на Угледарском и Бахмутском направлениях, направив туда недостаточные силы, в том числе мобилизованных, в результате чего понесло большие потери.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх