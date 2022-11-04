Сегодня, вероятно, день животных: у нас для вас новость про собаку, новость про волков, и новость про их встречу под Талси. А еще - главные события за уходящую пятницу.
Главное за 4 ноября ⟩ Латвия без салютов, опасный "выгул" собаки и драка с волками под Талси
Новости Латвии:
Читатель портала Apollo.lv прислал видеоматериал, на котором видно, как в 14:45 во вторник, 29 октября, у Гризинькалнского парка на улице Ата женщина выгуливала собаку, сидя за рулем автомобиля.
Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов.
Сеть магазинов SPAR Latvija в середине ноября планирует открыть новый магазин.
В Талсинском районе двое волков при свете дня зашли на территорию частного владения в Гибзде. "Разобраться" с хищниками вышла собака хозяев. Инцидент попал на видео.
За рубежом:
Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в отмечаемый в РФ День народного единства опубликовал в Telegram пост с "ответами на простые вопросы". Он прокомментировал, против кого, по его мнению, воюет Россия, в чем ее оружие и почему она так долго молчала.
В городе Скадовск в аннексированной части Херсонской области публично казнили местную жительницу, которая конфликтовала с пророссийскими полицейскими, сообщает Financial Times.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были самыми ярыми сторонниками вооруженного вторжения в Украину, фактически убедив президента России Владимира Путина начать операцию.
31 октября вблизи автобусной остановки "Мустья" на шоссе Вырумаа - Лухамаа - Таллинн участникам дорожного движения удалось запечатлеть, как волк гнался за косулями.
Интересное чтиво:
В первой половине октября прошла 35-я Рижская неделя моды. Одним из открывающих на ней был бренд QooQoo. Кажется, что без него модные мероприятия Риги уже не представить. Коллаборации с Coca-Cola, знаменитая майка ЯРАДА (аналогия с PRADA), а также ряд наград в отрасли и участие в общественных инициативах...
Российский комик и шоумен Гарик Харламов больше не будет вести шоу Comedy Club вместе с Павлом Волей. Телеканал ТНТ объявил, что уже следующий выпуск Comedy Club зрители увидят обновленным.
1 ноября 14-й Сейм собрался на первое заседание. Депутаты принесли присягу, или дали тожественное обещание. Несмотря на то, что специалист по этикету Айя Страутмане в целом одобряет наряды, избранные депутатами 14-го Сейма, есть и несколько существенных замечаний.
СМИ сообщают, что на тещу российского певца и актера Алексея Воробьева совершено нападение. Женщину избили, приковали наручниками к лестнице и ограбили.
Одна из самых популярных в мире волейболисток Кейла Алвес параллельно со спортивной карьерой зарабатывает деньги и на платформе OnlyFans. Интересно, что в интернете Алвес зарабатывает в 50 раз больше, чем в спорте.
На следующей неделе температура воздуха в Латвии будет держаться значительно выше нормы и ожидаются рекорды тепла, в свою очередь во второй половине ноября станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
46-летняя Элизабет Роуз, решившая в этом году на Хэллоуин стать сумасшедшим клоуном со страшными зубами, перевела себе на лицо и лоб искусственные татуировки. Вскоре она пожалела о своем решении, потому что не смогла их смыть.
Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!