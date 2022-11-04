Главное за 4 ноября ⟩ Латвия без салютов, опасный "выгул" собаки и драка с волками под Талси

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были самыми ярыми сторонниками вооруженного вторжения в Украину, фактически убедив президента России Владимира Путина начать операцию.

31 октября вблизи автобусной остановки "Мустья" на шоссе Вырумаа - Лухамаа - Таллинн участникам дорожного движения удалось запечатлеть, как волк гнался за косулями.

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В первой половине октября прошла 35-я Рижская неделя моды. Одним из открывающих на ней был бренд QooQoo. Кажется, что без него модные мероприятия Риги уже не представить. Коллаборации с Coca-Cola, знаменитая майка ЯРАДА (аналогия с PRADA), а также ряд наград в отрасли и участие в общественных инициативах...

Российский комик и шоумен Гарик Харламов больше не будет вести шоу Comedy Club вместе с Павлом Волей. Телеканал ТНТ объявил, что уже следующий выпуск Comedy Club зрители увидят обновленным.

1 ноября 14-й Сейм собрался на первое заседание. Депутаты принесли присягу, или дали тожественное обещание. Несмотря на то, что специалист по этикету Айя Страутмане в целом одобряет наряды, избранные депутатами 14-го Сейма, есть и несколько существенных замечаний.

СМИ сообщают, что на тещу российского певца и актера Алексея Воробьева совершено нападение. Женщину избили, приковали наручниками к лестнице и ограбили.

Одна из самых популярных в мире волейболисток Кейла Алвес параллельно со спортивной карьерой зарабатывает деньги и на платформе OnlyFans. Интересно, что в интернете Алвес зарабатывает в 50 раз больше, чем в спорте.

На следующей неделе температура воздуха в Латвии будет держаться значительно выше нормы и ожидаются рекорды тепла, в свою очередь во второй половине ноября станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

46-летняя Элизабет Роуз, решившая в этом году на Хэллоуин стать сумасшедшим клоуном со страшными зубами, перевела себе на лицо и лоб искусственные татуировки. Вскоре она пожалела о своем решении, потому что не смогла их смыть.

Умер физиотерапевт футбольного клуба "Рига" Олег Назаров