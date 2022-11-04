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Главное за 4 ноября ⟩ Латвия без салютов, опасный "выгул" собаки и драка с волками под Талси

rus.tvnet.lv
Латвия без салютов, опасный "выгул" собаки и драка с волками под Талси
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Салют
Салют Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, вероятно, день животных: у нас для вас новость про собаку, новость про волков, и новость про их встречу под Талси. А еще - главные события за уходящую пятницу.

Новости Латвии:

Читатель портала Apollo.lv прислал видеоматериал, на котором видно, как в 14:45 во вторник, 29 октября, у Гризинькалнского парка на улице Ата женщина выгуливала собаку, сидя за рулем автомобиля.

Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов.

Сеть магазинов SPAR Latvija в середине ноября планирует открыть новый магазин.

В Талсинском районе двое волков при свете дня зашли на территорию частного владения в Гибзде. "Разобраться" с хищниками вышла собака хозяев. Инцидент попал на видео.

За рубежом:

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31 октября вблизи автобусной остановки "Мустья" на шоссе Вырумаа - Лухамаа - Таллинн участникам дорожного движения удалось запечатлеть, как волк гнался за косулями.

Интересное чтиво:

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