"Гроза Глории Гревцовой": политический TikTok-обозреватель Максим Шейнин

После первого опубликованного видео Максима удивило, что TikTok смотрят не только дети, но и взрослые люди. Если посмотреть по комментариям, то его ролики смотрят люди от 25 до 40 лет. Он и раньше писал политические посты в Facebook, но они не расходились так стремительно, а здесь алгоритмы TikTok сделали так, что люди смогли ярче выражать свои реакции и писать комментарии.

Феномен TikTok, по мнению блогера, - это скорость восприятия, формат и доступность.

Первое видео Максима было о том, как он ест спагетти в час ночи на Сицилии. Сейчас популярность набирают уже его политические обзоры, реакции и мнение. К примеру, он высказался по поводу сноса памятника в Пардаугаве:

"Моя позиция выражалась в том, что, если кратко, ситуацию с памятником нужно было действительно решать. Да, этот вопрос стоял "костью в горле" у общества уже многие годы. Его нужно было решать, возможно, не так радикально, как это произошло. Но, пожалуй, если бы сейчас мы это не решили, эта проблема осталась бы с нашим обществом еще надолго".

Максим Шейнин Фото: Jānis Škapars/TVNET

Больше всего в Сети цитировали и делились роликами, где Максим высказывает свою точку зрения по поводу политической картины вокруг партии "За стабильность!" (Stabilitātei!) и депутата Глории Гревцовой.