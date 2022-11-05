В Костроме в результате пожара в кафе "Полигон" погибли 15 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на экстренные службы.
Страшный пожар в ночном клубе в Костроме - погибли 15 человек
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:37. В это время в кафе находилось большое количество людей. Примерно 250 человек были эвакуированы.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать использование пиротехники - один из посетителей использовал петарду или ракетницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Полиция задержала человека, запустившего ракетницу в кафе "Полигон". Мужчину передали следственным органам.
В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщает, что пожар начался после массовой драки, один из участников которой выстрелил из ракетницы и убежал.
Спасатели присвоили пожару третий уровень сложности. Пожар затронул около 3,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС отметили, что существует угроза обрушения поврежденных конструкций здания.
Сообщается, что пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре сработали в штатном режиме, сказали в экстренных службах.
Владелец загоревшегося кафе - депутат Костромской областной думы и член фракции "Единая Россия" Ихтияр Мирзоев. Он уже заявил, что окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.
Первая реакция властей
В Госдуме призвали усилить проверки бизнеса после трагедии в Костроме.
Депутат от Костромской области Алексей Чепа сказал в интервью Telegram-каналу "Подъем", что готовит запрос по поводу произошедшего. По его мнению, снижение числа проверок бизнеса понизило ответственность предпринимателей.
"Мы уже готовим запрос, в понедельник этот запрос уйдет. Я не знаю четкие подробности, что произошло на территории "Полигона". Мы разберемся, надо принимать все более жесткие меры… Я бы сказал, что степень ответственности у предпринимателей как-то понизилась. Считаю, что здесь люди, предприниматели, должны нести ответственность. Мы в определённой степени понизили количество проверок. Я не стал бы говорить, что это плохо. В определённой мере у нас здесь тоже были перегибы. И это сильно давило на бизнес. Поэтому здесь люди должны всё понимать и должны принимать меры, следить за порядком", - сказал депутат.
Дело взял под свой контроль руководитель Следственного комитеа Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин.
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