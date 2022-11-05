Уже в 10-й раз в Англии проходят соревнования, в которых участвуют и дети, и взрослые - это чемпионат мира по прыжкам в лужу, организованный парком развлечений в Кеттеринге. В этом году победительницей стала трехлетняя англичанка Луна из Нортгемптона, сообщает BBC.
Трехлетняя девочка стала чемпионкой мира по прыжкам в лужу
Luna has put mud, sweat and tears into becoming a world champion 👢💦🤎— BBC Northampton (@BBCNorthampton) November 3, 2022
She's a radio star too!
Listen to Luna with @AmosAnnabel 📲 https://t.co/XEGxfFhgaI @WicksteedPark pic.twitter.com/h0HmhL3Wfq
Участники должны представить видео своих прыжков в лужу. Их оценивают как по прыжкам, энтузиазму, так и по тому, насколько большой всплеск производит прыгун.
Судьи поставили Луну на первое место из-за ее энтузиазма, огромных брызг, а также большого количества грязи - девочка испачкалась а с головы до пят!
Мама Луны объясняет: "Луна просто любит лужи".
Пятилетний Оливер и четырехлетняя Эмили заняли второе и третье места на чемпионате в этом году.
Специальная награда за достижения была присуждена 18-летней Николь, которая представила видео, на котором она прыгает по лужам и ручьям возле своего дома в Ричмонде, штат Вирджиния, США.
Представитель парка развлечений Меган Райт сказала BBC: "Мы были поражены количеством заявок, поданных в этом году. Очевидно, что людям очень весело, и в этом суть конкурса".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!