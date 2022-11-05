Трехлетняя девочка стала чемпионкой мира по прыжкам в лужу

Luna has put mud, sweat and tears into becoming a world champion 👢💦🤎

She's a radio star too!

Listen to Luna with @AmosAnnabel 📲 https://t.co/XEGxfFhgaI @WicksteedPark pic.twitter.com/h0HmhL3Wfq — BBC Northampton (@BBCNorthampton) November 3, 2022

Участники должны представить видео своих прыжков в лужу. Их оценивают как по прыжкам, энтузиазму, так и по тому, насколько большой всплеск производит прыгун.

Судьи поставили Луну на первое место из-за ее энтузиазма, огромных брызг, а также большого количества грязи - девочка испачкалась а с головы до пят!

Мама Луны объясняет: "Луна просто любит лужи".

Пятилетний Оливер и четырехлетняя Эмили заняли второе и третье места на чемпионате в этом году.

Специальная награда за достижения была присуждена 18-летней Николь, которая представила видео, на котором она прыгает по лужам и ручьям возле своего дома в Ричмонде, штат Вирджиния, США.

Представитель парка развлечений Меган Райт сказала BBC: "Мы были поражены количеством заявок, поданных в этом году. Очевидно, что людям очень весело, и в этом суть конкурса".