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Трехлетняя девочка стала чемпионкой мира по прыжкам в лужу

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Трехлетняя девочка стала чемпионкой мира по прыжкам в лужу
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Прыжки по лужам
Прыжки по лужам Фото: Zsolt Biczo/Shutterstock

Уже в 10-й раз в Англии проходят соревнования, в которых участвуют и дети, и взрослые - это чемпионат мира по прыжкам в лужу, организованный парком развлечений в Кеттеринге. В этом году победительницей стала трехлетняя англичанка Луна из Нортгемптона, сообщает BBC.

Участники должны представить видео своих прыжков в лужу. Их оценивают как по прыжкам, энтузиазму, так и по тому, насколько большой всплеск производит прыгун.

Судьи поставили Луну на первое место из-за ее энтузиазма, огромных брызг, а также большого количества грязи - девочка испачкалась а с головы до пят!

Мама Луны объясняет: "Луна просто любит лужи".

Пятилетний Оливер и четырехлетняя Эмили заняли второе и третье места на чемпионате в этом году.

Специальная награда за достижения была присуждена 18-летней Николь, которая представила видео, на котором она прыгает по лужам и ручьям возле своего дома в Ричмонде, штат Вирджиния, США.

Представитель парка развлечений Меган Райт сказала BBC: "Мы были поражены количеством заявок, поданных в этом году. Очевидно, что людям очень весело, и в этом суть конкурса".

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