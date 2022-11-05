Самым дорогим игроком мира стал нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн. Об этом говорят данные популярного ресурса Transfermarkt.
Стал известен самый дорогой футболист мира. Это не Мбаппе
Трансферная стоимость 22-летнего форварда "Манчестер Сити" увеличилась на 20 миллионов, с 150 до 170 миллионов евро, таким образом он обогнал звезду "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Стоимость его трансфера составляет 160 млн. евро.
Это первый случай в истории Transfermarkt, когда лидером рейтинга стал игрок английской Премьер-лиги. Напомним, что Transfermarkt отслеживает рейтинг с 2004 года.
На третьем месте остался игрок "Реала" Винисиус (120 миллионов евро). На четвертое место поднялся полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден (110 миллионов евро). Закрывает топ-5 футболист "Барселоны" Педри (90 миллионов евро).
Остальной топ-10 выглядит так:
6. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) - 90 млн. евро;
7. Букайо Сака ("Арсенал") - 90 млн. евро;
8. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 90 млн. евро;
9. Душан Влахович ("Ювентус") - 85 млн. евро;
10. Джамал Мусиала ("Бавария") - 80 млн. евро.
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