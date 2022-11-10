Суперзвезда Ultimate Fighting Championship (UFC) Шон О’Мэлли недавно одержал самую крупную победу в своей карьере, одолев бывшего чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петра Яна на турнире UFC 280. После боя стал актуальным вопрос: станет ли интернет-тролль чемпионом?
Станет ли интернет-тролль и обидчик Петра Яна чемпионом UFC?
До боя О’Мэлли на Etihad Arena в Абу-Даби оставалась всего пара недель, когда он встретился со своим самым серьёзным испытанием - россиянином Петром Яном. Перед важным поединком в штабе американца заявляли, что такого грандиозного боя "Сахарка" (прозвище бойца) мир ещё не видел.
Одним сентябрьским днём после тяжёлой тренировки О’Мэлли решил побаловать себя и тренера Тима Уэлча вкусным стейком. Прежде чем насладиться едой, боец зашёл в свой аккаунт в социальной сети Twitter и написал: "Я удивлюсь, если пропущу хотя бы один удар от Яна".
I’ll be surprised if I get hit once— Sean O'Malley (@SugaSeanMMA) September 24, 2022
О’Мэлли в одном из самых травмоопасных бизнесов известен как один из главных интернет-троллей. Это целенаправленное построение своего бренда, потому что вряд ли боец считал, что один из главных ударников UFC не нанесёт ни одного удара. О’Мэлли прекрасно понимал, что этот абсурдный твит никому не казался реалистичным. После того как твит был опубликован, боец сказал, что будет интересно посмотреть на реакцию фанатов смешанных единоборств (ММА).
Многие остро отреагировали на высказывания О’Мэлли, указав, что Ян быстро "проучит этого клоуна", а О’Мэлли "покинет октагон на носилках". Подобная движуха за пределами октагона должна нравиться президенту UFC Дэйне Уайту, который хорошо понимает, что такая огласка гарантирует ему больший доход.
Такая показная бравада сделала О’Мэлли суперзвездой, несмотря на то, что до встречи с Яном он не провёл ни одного поединка из первой десятки рейтинга своей весовой категории. Давайте взглянем на количество подписчиков "Сахарка" в соцсетях:
- Twitter - 489,3 тысячи
- Instagram - 2,7 миллиона
- YouTube - 548 тысяч
Самый главный вопрос - верил ли сам борец, что его рука будет поднята в воздух после боя? Ответ - да. "Всё изменится после этого боя", - говорил О’Мэлли в разговоре с ESPN перед поединком.
"Люди увидят это и скажут: "Он хороший". Возможно, твит был шуткой, но посмотрим после боя.
К сожалению, предыдущее появление О’Мэлли на турнире UFC 276 закончилось без должного результата, поскольку во втором раунде он ткнул пальцем в глаз бразильца Педро Муньоса, который не смог продолжать бой. После такого исхода ММА-сообщество начало рассуждать о том, что "Сахарок" не способен побеждать соперников высокого уровня. Однако Дэйна Уайт вместе с другими представителями организации решили, что людям необходимо увидеть супербой - О’Мэлли против Яна.
"Я был очень удивлён, когда объявили о бое. Сначала я был немного взволнован, потому что знаю, как сильный удар может отразиться на здоровье спортсмена. Уверенность О’Мэлли находится на очень высоком уровне, что определённо работает на него. Когда вам предстоит сразиться с таким опасным бойцом, как Пётр, который может нокаутировать вас в любой момент, требуется особое мужество, чтобы принять вызов", - считает тренер американского бойца.
Перед боем многие предсказывали, что у О’Мэлли не будет шансов против такого "терминатора", которым является 29-летний Ян. Оглядываясь назад - их бой определённо не был "в одну калитку". В первом раунде О’Мэлли успешно использовал своё преимущество в росте, нанося удары с дистанции. В решающем раунде О’Мэлли нанёс хороший удар Яну в бровь, которая кровоточила на протяжении всего оставшегося времени поединка. Каждый раз, когда российский боец переводил бой в партер, О’Мэлли знал, как выбраться из этого положения.
В итоге двое из трёх судей отдали победу 28-летнему американцу. В глазах некоторых болельщиков и обозревателей ММА исход боя был спорным, может быть, даже несправедливым, но все могут согласиться с тем, что после этого боя Шон подтвердил, что точно может драться с лучшими бойцами в организации UFC.
"Раньше люди думали, что я не готов к этому уровню", - подчеркнул О’Мэлли.
Быть остроумным в Twitter - это не ежедневное занятие О’Мэлли. Он ведёт обычный образ жизни, каждый вечер медитирует и делает различные упражнения, чтобы восстановиться после тяжёлых тренировок.
Звезда ММА регулярно сдаёт анализ крови и консультируется с врачами, чтобы улучшить своё питание, здоровье и график тренировок, что позволит ему добиться максимально возможных результатов в одном из самых жестоких видов спорта.
"Если вы хотите добиться высоких результатов в этом виде спорта, вам придётся тренироваться два раза в день. Также вам придётся найти партнёров по тренировкам, которые будут мотивировать вас и делать вас лучше. О’Мэлли хочет стать суперзвездой! Он знает, что дисциплина является ключом к успеху", - говорит тренер Тим Уэлч.
Рождённый в Аризоне боец сражается под эгидой UFC уже пять лет, но похоже, что его карьера только начинается. После последней победы возник вопрос: будет ли следующий бой против действующего чемпиона этого дивизиона Алджамейна Стерлинга? Это должна решить организация UFC. Если важны резонанс и деньги, то да!
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