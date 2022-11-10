Станет ли интернет-тролль и обидчик Петра Яна чемпионом UFC?

Перед боем многие предсказывали, что у О’Мэлли не будет шансов против такого "терминатора", которым является 29-летний Ян. Оглядываясь назад - их бой определённо не был "в одну калитку". В первом раунде О’Мэлли успешно использовал своё преимущество в росте, нанося удары с дистанции. В решающем раунде О’Мэлли нанёс хороший удар Яну в бровь, которая кровоточила на протяжении всего оставшегося времени поединка. Каждый раз, когда российский боец переводил бой в партер, О’Мэлли знал, как выбраться из этого положения.

В итоге двое из трёх судей отдали победу 28-летнему американцу. В глазах некоторых болельщиков и обозревателей ММА исход боя был спорным, может быть, даже несправедливым, но все могут согласиться с тем, что после этого боя Шон подтвердил, что точно может драться с лучшими бойцами в организации UFC.

"Раньше люди думали, что я не готов к этому уровню", - подчеркнул О’Мэлли.

Быть остроумным в Twitter - это не ежедневное занятие О’Мэлли. Он ведёт обычный образ жизни, каждый вечер медитирует и делает различные упражнения, чтобы восстановиться после тяжёлых тренировок.

Звезда ММА регулярно сдаёт анализ крови и консультируется с врачами, чтобы улучшить своё питание, здоровье и график тренировок, что позволит ему добиться максимально возможных результатов в одном из самых жестоких видов спорта.

"Если вы хотите добиться высоких результатов в этом виде спорта, вам придётся тренироваться два раза в день. Также вам придётся найти партнёров по тренировкам, которые будут мотивировать вас и делать вас лучше. О’Мэлли хочет стать суперзвездой! Он знает, что дисциплина является ключом к успеху", - говорит тренер Тим Уэлч.

Рождённый в Аризоне боец сражается под эгидой UFC уже пять лет, но похоже, что его карьера только начинается. После последней победы возник вопрос: будет ли следующий бой против действующего чемпиона этого дивизиона Алджамейна Стерлинга? Это должна решить организация UFC. Если важны резонанс и деньги, то да!