Что главное произошло в мире и Латвии в субботу, 5 ноября, рассказываем в нашем ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 5 ноября ⟩ Возвращение военного парада, первый снег и попытки оправдать войну от Путина
Новости Латвии:
Рижанин Александр Дубяга в Бали заболел инфекцией, поражающей печень. Помочь ему можно, пожертвовав деньги через портал Ziedot.lv.
В Риге на улице Красотаю, где, как говорят местные жители, "припарковаться практически невозможно", предприимчивый житель придумал уникальный способ постоянно обеспечивать себе парковочное место на улице, сообщает программа 4. studija.
В этом году в День Лачплесиса в Риге военный парад вновь не состоится, но традиционный парад после двухлетнего перерыва пройдет 18 ноября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
В субботу утром, 5 ноября, на востоке Латвии, в том числе в окрестностях Гулбене и Резекне, местами прошел небольшой снег, сообщают латвийцы в социальных сетях.
В воскресенье в Латвию с запада поступит более теплый воздух, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В рамках крупнейшей международной полицейской операции на Западных Балканах и в Юго-Восточной Европе были арестованы 382 человека.
МИД Ирана в субботу, 5 ноября, признал, что Тегеран поставлял России беспилотники, при этом утверждая, что это произошло еще до российского вторжения в Украину.
В Костроме в результате пожара в кафе "Полигон" погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на экстренные службы.
Президент России Владимир Путин использовал День народного единства России, чтобы снова попытаться оправдать войну против Украины и выдвинуть обвинения против Запада.
В пятницу, 4 ноября, правительство Германии предупредило активистов-экологов, что они не должны нарушать закон, проводя акции протеста в преддверии предстоящей климатической конференции ООН в Египте.
После протестной акции на одном из главных уличных перекрестков Мюнхена, во время которой протестующие приклеили себя к уличному покрытию, нескольким экоактивистам придется провести 30 дней в полицейском изоляторе.
Авиакомпания Ryanair опубликовала информацию для пассажиров, которые планируют совершить путешествие в ноябре этого года, передает Euronews.
3 ноября российская певица Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление.
77-летний советский и российский певец, композитор Юрий Антонов уехал из России. Сейчас он находится в Европе, где занят своим здоровьем.
Интересное чтиво:
Зеваки, пьяные крикуны, ругающиеся матом, и откровенные провокаторы - такие три группы выделил корреспондент Латгальской студии Latvijas Radio Сергей Кузнецов, описывая в передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" собравшихся на улицах Даугавпилса во время демонтажа советских памятников.
Группа журналистских расследований Bellingcat опубликовала масштабное исследование деятельности секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Эти люди наводят ракеты на гражданские объекты Украины, убивая мирных граждан. ГВЦ состоит из молодых инженеров и страстного коллекционера монет, родившегося в Риге.
Компания Bolt, предоставляющая услуги такси, ввела в Таллиннском аэропорту новый вид платы, который раздражает как клиентов, так и водителей.
Российская журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале "Осторожно: Собчак" фильм о жизни в Израиле. В нем говорили не только герои, но и сама Ксения.
23 марта 1964 года. На белом листе бумаги обычной шариковой ручкой написан смертный приговор. Аккуратно, как на уроке чистописания, выведено имя обвиняемого: Аркадий Владимирович Нейланд. Подросток латышского происхождения - единственный несовершеннолетний в истории СССР, которого приговорили к смертной казни. В момент, когда он жестоко убил женщину и ее маленького ребенка, Нейланду было 14.
5 ноября популярный российский актер Павел Прилучный отмечает 35-летие. RUS TVNET рассказывает о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
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