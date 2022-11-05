Главное за 5 ноября ⟩ Возвращение военного парада, первый снег и попытки оправдать войну от Путина

В Костроме в результате пожара в кафе "Полигон" погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на экстренные службы.

Президент России Владимир Путин использовал День народного единства России, чтобы снова попытаться оправдать войну против Украины и выдвинуть обвинения против Запада.

В пятницу, 4 ноября, правительство Германии предупредило активистов-экологов, что они не должны нарушать закон, проводя акции протеста в преддверии предстоящей климатической конференции ООН в Египте.

После протестной акции на одном из главных уличных перекрестков Мюнхена, во время которой протестующие приклеили себя к уличному покрытию, нескольким экоактивистам придется провести 30 дней в полицейском изоляторе.

Авиакомпания Ryanair опубликовала информацию для пассажиров, которые планируют совершить путешествие в ноябре этого года, передает Euronews.

3 ноября российская певица Земфира дала концерт в Лондоне, на котором сделала крайне откровенное заявление.

77-летний советский и российский певец, композитор Юрий Антонов уехал из России. Сейчас он находится в Европе, где занят своим здоровьем.

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Зеваки, пьяные крикуны, ругающиеся матом, и откровенные провокаторы - такие три группы выделил корреспондент Латгальской студии Latvijas Radio Сергей Кузнецов, описывая в передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" собравшихся на улицах Даугавпилса во время демонтажа советских памятников.