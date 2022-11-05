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Видео ⟩ Украинский солдат в одиночку взорвал российский танк

rus.tvnet.lv
Украинский солдат в одиночку взорвал российский танк
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/"Twitter"

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором видно, как украинский десантник один нападает и уничтожает российский танк, сообщает СМИ Insider.

В Twitter Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выложил видео, в котором видно, как российский танк T-80BV едет по тропе, а украинский военнослужащий стреляет по нему.

Видео показывает, что оружие вызывает взрыв. Танк продолжает двигаться, пока из него идет дым, и кажется, что он пытается выстрелить в солдат.

Сообщается, что инцидент произошел на востоке Украины, и солдат уничтожил танк. Хотя не ясно, какое оружие использовал солдат, украинские силы успешно уничтожали танки противотанковым оружием, например, легковым противотанковым оружием следующего поколения и противовоздушными ракетами.

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