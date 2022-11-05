Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором видно, как украинский десантник один нападает и уничтожает российский танк, сообщает СМИ Insider.
Видео ⟩ Украинский солдат в одиночку взорвал российский танк
В Twitter Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выложил видео, в котором видно, как российский танк T-80BV едет по тропе, а украинский военнослужащий стреляет по нему.
Видео показывает, что оружие вызывает взрыв. Танк продолжает двигаться, пока из него идет дым, и кажется, что он пытается выстрелить в солдат.
Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) November 4, 2022
Слава Україні!#єТАНЧИК pic.twitter.com/5tFw0YD9rY
Сообщается, что инцидент произошел на востоке Украины, и солдат уничтожил танк. Хотя не ясно, какое оружие использовал солдат, украинские силы успешно уничтожали танки противотанковым оружием, например, легковым противотанковым оружием следующего поколения и противовоздушными ракетами.
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