Видео ⟩ Украинский солдат в одиночку взорвал российский танк

В Twitter Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выложил видео, в котором видно, как российский танк T-80BV едет по тропе, а украинский военнослужащий стреляет по нему.

Видео показывает, что оружие вызывает взрыв. Танк продолжает двигаться, пока из него идет дым, и кажется, что он пытается выстрелить в солдат.

Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ практично впритул знищив ворожий танк.



Слава Україні!#єТАНЧИК pic.twitter.com/5tFw0YD9rY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) November 4, 2022

Сообщается, что инцидент произошел на востоке Украины, и солдат уничтожил танк. Хотя не ясно, какое оружие использовал солдат, украинские силы успешно уничтожали танки противотанковым оружием, например, легковым противотанковым оружием следующего поколения и противовоздушными ракетами.