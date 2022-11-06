После начатой России войны в Украине страны Запада проявили удивительную единство и установили против России беспрецедентные санкции. Идея была простой - радикально ослабить российскую экономику. Сомнений нет - экономика России действительно стала слабее, но есть страны, с которыми у России существенно увеличился объем торговли, сообщает Meduza.
Выяснено, какие страны после начала войны стали активнее торговать с Россией
Из-за санкций многие российские энергоресурсы были закрыты для крупнейших рынков сбыта - Европейскому Союзу и США. В Россию официально не приходят высокотехнологичные товары, а десятки международных потребительских предприятий сами покинули российский рынок. В ответ на это Россия попыталась полностью переориентировать свой экспортный рынок в страны, которые не поддерживают санкции, - в Китай и Индию, а также началась реализация схем параллельного импорта из соседних стран.
Может казаться, что экономическая война должна была полностью уничтожить российские торговые отношения с большинством стран. Однако, как выяснили аналитики The New York Times, с учетом статистических данных, предоставляемых The Observatory of Economic Complexity, реальная ситуация в торговле между Россией и остальным миром после февраля 2022 года не настолько однозначна, как может показаться.
В целом, с отдельными странами оборот российской торговли не упал, а наоборот – существенно вырос. Рост оборота торговли связан также с ростом цен на сырье. Среди стран, с которыми вырос объем торговли, как оказывается, не только дружественные России Китай, Индия и Турция.
В этот список попали и такие страны, которые входят в список “недружественных стран” России, например, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.
Следует учитывать, что не все рассматриваемые государства одновременно обновляют торговые данные, поэтому обобщена информация, начиная с февраля, заканчивая последним месяцем, когда данные в последний раз восстанавливались. В настоящее время реальная ситуация может быть другая, и эти данные со временем будут уточнены.
Отмечается, что наибольший прирост объема торговли для России с начала февраля с Индией - он вырос на 310% и достиг 3,3 млрд долларов.
На втором месте находится Турция, с которой с начала войны объем торговли с Россией вырос на 198% и в настоящее время достигает 6,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Бразилия с увеличением объема в 106% - до 939 миллионов долларов.
Интересно, что четвертое место занимает Бельгия, объем торговли которой с Россией вырос на 81%, а общий объем торговли с Россией Бельгией составляет 1,4 млрд долларов. Несмотря на то, что Бельгия является страной-членом Европейского Союза, которая установила несколько пакетов санкций против России, такой рост является значительным.
На пятом месте Китай, объем торговли вырос на 64%. У Китая также крупнейший объем торговли с Россией, он достиг 15 миллиардов долларов.
Еще объем торговли вырос в таких странах-членах НАТО, как Испания (на 57%), Нидерланды (32%) и Норвегия (16%).
Совсем немного сократился объем торговли Германии с Россией, он снизился на 3%. Его объем, учитывая последние данные, составляет 4,8 миллиарда долларов.
Наибольший спад объема торговли зафиксирован у Канады (57%), Швеции (76%) и Великобритании (79%).
Здесь стоит отметить, что объем торговли Канадой с Россией уже сравнительно незначителен - 59 млн долларов, а объем Швеции - 96 млн долларов. Крупнейший торговый оборот был в Великобритании, который сегодня составляет 328 миллионов долларов.
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