Выяснено, какие страны после начала войны стали активнее торговать с Россией

Может казаться, что экономическая война должна была полностью уничтожить российские торговые отношения с большинством стран. Однако, как выяснили аналитики The New York Times, с учетом статистических данных, предоставляемых The Observatory of Economic Complexity, реальная ситуация в торговле между Россией и остальным миром после февраля 2022 года не настолько однозначна, как может показаться.