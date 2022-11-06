Выяснено, какие страны после начала войны стали активнее торговать с Россией

В этот список попали и такие страны, которые входят в список “недружественных стран” России, например, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Следует учитывать, что не все рассматриваемые государства одновременно обновляют торговые данные, поэтому обобщена информация, начиная с февраля, заканчивая последним месяцем, когда данные в последний раз восстанавливались. В настоящее время реальная ситуация может быть другая, и эти данные со временем будут уточнены.

Отмечается, что наибольший прирост объема торговли для России с начала февраля с Индией - он вырос на 310% и достиг 3,3 млрд долларов.

На втором месте находится Турция, с которой с начала войны объем торговли с Россией вырос на 198% и в настоящее время достигает 6,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Бразилия с увеличением объема в 106% - до 939 миллионов долларов.

Интересно, что четвертое место занимает Бельгия, объем торговли которой с Россией вырос на 81%, а общий объем торговли с Россией Бельгией составляет 1,4 млрд долларов. Несмотря на то, что Бельгия является страной-членом Европейского Союза, которая установила несколько пакетов санкций против России, такой рост является значительным.

На пятом месте Китай, объем торговли вырос на 64%. У Китая также крупнейший объем торговли с Россией, он достиг 15 миллиардов долларов.

Еще объем торговли вырос в таких странах-членах НАТО, как Испания (на 57%), Нидерланды (32%) и Норвегия (16%).

Совсем немного сократился объем торговли Германии с Россией, он снизился на 3%. Его объем, учитывая последние данные, составляет 4,8 миллиарда долларов.

Наибольший спад объема торговли зафиксирован у Канады (57%), Швеции (76%) и Великобритании (79%).

Здесь стоит отметить, что объем торговли Канадой с Россией уже сравнительно незначителен - 59 млн долларов, а объем Швеции - 96 млн долларов. Крупнейший торговый оборот был в Великобритании, который сегодня составляет 328 миллионов долларов.