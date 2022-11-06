Ночью 6 ноября российские захватчики напали на Запорожье. Разрушения причинены одному из жилых кварталов города. По словам секретаря городской думы Анатолия Куртева, на месте удара вспыхнул пожар.
Россия обстреляла Запорожье: загорелись жилые дома
Россия обстреляла Запорожье: загорелись жилые дома
"Рашистские фрики вновь предательски напали на Запорожье. Обстрелян один из жилых районов. Из-за нападения там вспыхнул пожар. Соответствующие службы уже работают на месте", - сказал секретарь городской думы.
По словам Куртева, информация о жертвах и размере ущерба, нанесенного в результате обстрела, уточняется.
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