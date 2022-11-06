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Россия обстреляла Запорожье: загорелись жилые дома

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Россия обстреляла Запорожье: загорелись жилые дома
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Обстрелы Запорожья.
Обстрелы Запорожья. Фото: Reuters/ScanPix

Ночью 6 ноября российские захватчики напали на Запорожье. Разрушения причинены одному из жилых кварталов города. По словам секретаря городской думы Анатолия Куртева, на месте удара вспыхнул пожар.

"Рашистские фрики вновь предательски напали на Запорожье. Обстрелян один из жилых районов. Из-за нападения там вспыхнул пожар. Соответствующие службы уже работают на месте", - сказал секретарь городской думы.

По словам Куртева, информация о жертвах и размере ущерба, нанесенного в результате обстрела, уточняется.

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