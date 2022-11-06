Россия обстреляла Запорожье: загорелись жилые дома

"Рашистские фрики вновь предательски напали на Запорожье. Обстрелян один из жилых районов. Из-за нападения там вспыхнул пожар. Соответствующие службы уже работают на месте", - сказал секретарь городской думы.

По словам Куртева, информация о жертвах и размере ущерба, нанесенного в результате обстрела, уточняется.

Фото: перебои в подаче воды и электричества в Украине