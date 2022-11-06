Шахтера из США прозвали "отцом года" - он отправился на матч с сыном сразу из забоя

Макгуайр хотел, чтобы его 3-летний сын впервые в жизни увидел игру университета Кентукки. Но смена завершилась на один час позже. У Макгуайра было всего 45 минут, чтобы добраться до стадиона. Он не успевал заехать домой, чтобы помыться и переодеться. При этом он не мог опоздать на матч, чтобы не расстроить сына.

"Если бы я поехал домой, принял душ и прочее, то пропустил бы половину игры. А так сын получил огромное удовольствие - он все время танцевал. Каждый раз, когда забивали сверху, он сходил с ума", - рассказал сам Макгуайр.

Об этой истории стало известно благодаря одной из болельщиц команды "Кентукки", которая заметила мужчину. Она опубликовала фото в соцсетях. Ее репостнул тренер клуба Джон Калипари.

My family’s American dream started in a Clarksburg, WV coal mine, so this picture hits home.



From what I’ve been told, after his shift, he raced to be with his son & watch our team. Don’t know who this is, but I have tickets for him & his family at Rupp to be treated as VIPs!! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v — John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022

"Этот мужчина пришел посмотреть на мою команду сразу после смены. Не знаю, кто это, но у меня есть для его семьи VIP-билеты", - написал он.

Уже позже в комментарии пришла жена шахтера Молли и рассказала всю историю.

На следующий день Калипари лично позвонил Молли и пригласил ее на следующую игру. Оказалось, что ее муж на тот момент и не знал, что прославился на всю Америку, так как вновь отправился в шахту. Молли пояснила, что он очень много работает и нередко посещает матчи Кентукки именно в таком виде.