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Шахтера из США прозвали "отцом года" - он отправился на матч с сыном сразу из забоя

rus.tvnet.lv
Шахтера из США прозвали "отцом года" - он отправился на матч с сыном сразу из забоя
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Шахтер Майкл Макгуайр вместе с сыном.
Шахтер Майкл Макгуайр вместе с сыном. Фото: Twitter/DimeFred2

"Отцом года" в соцсетях называют шахтера из Кентукки Майкла Макгуайра. Он отправился на баскетбольный матч вместе со своим сыном сразу после работы. Об этом сообщает портал Sports.ru.

Макгуайр хотел, чтобы его 3-летний сын впервые в жизни увидел игру университета Кентукки. Но смена завершилась на один час позже. У Макгуайра было всего 45 минут, чтобы добраться до стадиона. Он не успевал заехать домой, чтобы помыться и переодеться. При этом он не мог опоздать на матч, чтобы не расстроить сына.

"Если бы я поехал домой, принял душ и прочее, то пропустил бы половину игры. А так сын получил огромное удовольствие - он все время танцевал. Каждый раз, когда забивали сверху, он сходил с ума", - рассказал сам Макгуайр.

Об этой истории стало известно благодаря одной из болельщиц команды "Кентукки", которая заметила мужчину. Она опубликовала фото в соцсетях. Ее репостнул тренер клуба Джон Калипари.

"Этот мужчина пришел посмотреть на мою команду сразу после смены. Не знаю, кто это, но у меня есть для его семьи VIP-билеты", - написал он.

Уже позже в комментарии пришла жена шахтера Молли и рассказала всю историю.

На следующий день Калипари лично позвонил Молли и пригласил ее на следующую игру. Оказалось, что ее муж на тот момент и не знал, что прославился на всю Америку, так как вновь отправился в шахту. Молли пояснила, что он очень много работает и нередко посещает матчи Кентукки именно в таком виде.

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