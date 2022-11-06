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Найден мертвым младший брат солиста группы Backstreet Boys Аарон Картер

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Найден мертвым младший брат солиста группы Backstreet Boys Аарон Картер
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34-летний рэпер и актер Аарон Картер найден мертвым в своем доме, пишет TMZ.

Аарона Картера (младшего брата участника группы Backstreet Boys Ника Картера) обнаружили утонувшим в ванне.

За годы карьеры он успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.

Известно, что его обнаружили мертвым в субботу, 5 ноября, в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Представитель команды Картера сказал, что причина смерти всё ещё устанавливается. Возле дома исполнителя работают стражи правопорядка и медики, территория ограждена предупредительной лентой.

Аарон Картер завоевал известность благодаря своему брату Нику Картеру, солисту группы Backstreet Boys. В 2002 году Аарон выступил на разогреве у группы своего брата, перед 30-тысячной толпой, в Берлине.

В СМИ писали об его отношениях с известными певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан, и по ряду юридических проблем, в том числе с участием его матери Джейн Картер. Снимался в клипе вместе со звездой баскетбола Шакилом О’Нилом.

2008 году был задержан полицией за превышение скорости. При досмотре машины было обнаружено не менее 2-х граммов марихуаны. Аарон Картер вернулся на сцену в 2010 году, а 2017 году рэпер совершил каминг-аут как бисексуал.

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