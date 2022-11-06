Администрация Байдена призывает Украину заявить о готовности к переговорам с Россией

США, среди прочего, просят президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от публичного отказа принять участие в мирных переговорах, пока в России у власти находится Владимир Путин.

Газета отмечает, что цель Вашингтона - не посадить Украину и Россию за стол переговоров, а "обеспечить поддержку от стран, граждане которых могут беспокоиться о перспективе многих лет войны".

"Хотя должностные лица США согласны с оценкой украинских коллег, что Путин сейчас не думает о разговоре серьезно, они признают, что отказ Зеленского от переговоров с ним вызвал беспокойство в части Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушающее влияние войны на доступность и ценность продовольствия и горючего чувствуется больше всего", - пишет The Washington Post.