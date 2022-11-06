Администрация президента США Джо Байдена приглашает лидеров Украины заявить о готовности к разговору с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники.
Администрация Байдена призывает Украину заявить о готовности к переговорам с Россией
США, среди прочего, просят президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от публичного отказа принять участие в мирных переговорах, пока в России у власти находится Владимир Путин.
Газета отмечает, что цель Вашингтона - не посадить Украину и Россию за стол переговоров, а "обеспечить поддержку от стран, граждане которых могут беспокоиться о перспективе многих лет войны".
"Хотя должностные лица США согласны с оценкой украинских коллег, что Путин сейчас не думает о разговоре серьезно, они признают, что отказ Зеленского от переговоров с ним вызвал беспокойство в части Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушающее влияние войны на доступность и ценность продовольствия и горючего чувствуется больше всего", - пишет The Washington Post.
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