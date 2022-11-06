Руководство России старается переложить вину за неудачи на поле боя в Украине на командиров, говорится в воскресном отчете Министерства обороны Великобритании.
Правительство России перекладывает ответственность за неудачи на войне на командиров
Правительство России перекладывает ответственность за неудачи на войне на командиров
На этой неделе генерал-майор Александр Линьков был назначен временным командиром Центрального военного округа вместо генерал-полковника Александра Лапина, который, судя по всему, был отстранен от должности в конце октября.
Если это подтвердится, Лапин пополнит список высших командиров российской армии, уволенных с начала вторжения 24 февраля. Ранее должности потеряли также командиры Восточного, Южного и Западного военных округов.
Эти увольнения являются примером того, как в неудачах на войне обвиняется высшее военное руководство. Частично это кажется попыткой "обелить" в глазах жителей России высшее руководство России, считает разведывательная служба.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова