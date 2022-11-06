Правительство России перекладывает ответственность за неудачи на войне на командиров

На этой неделе генерал-майор Александр Линьков был назначен временным командиром Центрального военного округа вместо генерал-полковника Александра Лапина, который, судя по всему, был отстранен от должности в конце октября.

Если это подтвердится, Лапин пополнит список высших командиров российской армии, уволенных с начала вторжения 24 февраля. Ранее должности потеряли также командиры Восточного, Южного и Западного военных округов.

Эти увольнения являются примером того, как в неудачах на войне обвиняется высшее военное руководство. Частично это кажется попыткой "обелить" в глазах жителей России высшее руководство России, считает разведывательная служба.