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Правительство России перекладывает ответственность за неудачи на войне на командиров

rus.tvnet.lv
Правительство России перекладывает ответственность за неудачи на войне на командиров
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Министр обороны России Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Министр обороны России Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. Фото: EPA/Scanpix

Руководство России старается переложить вину за неудачи на поле боя в Украине на командиров, говорится в воскресном отчете Министерства обороны Великобритании.

На этой неделе генерал-майор Александр Линьков был назначен временным командиром Центрального военного округа вместо генерал-полковника Александра Лапина, который, судя по всему, был отстранен от должности в конце октября.

Если это подтвердится, Лапин пополнит список высших командиров российской армии, уволенных с начала вторжения 24 февраля. Ранее должности потеряли также командиры Восточного, Южного и Западного военных округов.

Эти увольнения являются примером того, как в неудачах на войне обвиняется высшее военное руководство. Частично это кажется попыткой "обелить" в глазах жителей России высшее руководство России, считает разведывательная служба.

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