В субботу в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в результате аварий один человек погиб, 17 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
В аварии под Салдусом погиб один человек, еще двое пострадали
В аварии под Салдусом погиб один человек, еще двое пострадали
Вчера около 14:00 на 100-м километре Лиепайского шоссе недалеко от Салдуса произошло столкновение автомобиля BMW X5 и грузового фургона Renault, в результате которого погиб водитель Renault, а водитель и пассажир BMW X5 получили травмы.
Среди пострадавших в ДТП в субботу были также один велосипедист, один водитель электросамоката и четыре пешехода.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 18 водителей. За превышение скорости оформлено 140 протоколов, три водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.
В целом за прошедшие сутки полиция составила 392 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.
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