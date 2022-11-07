Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 35-го тура чемпионата Латвии по футболу, в котором РФШ лишила "Лиепаю" путёвки в еврокубки.
ВИДЕО ⟩ РФШ оставила "Лиепаю" без еврокубков
В 35-м туре чемпионата Латвии уверенные победы одержали "Валмиера" и "Рига", а это значит, что победитель "Вирслиги" сезона-2022 определится в последнем туре, который состоится 12 ноября.
"Рига" на выезде обыграла "Тукумс" со счётом 2:0, одержав седьмую победу подряд. На 40-й минуте рижане вышли вперёд благодаря голу украинца Юрия Вакулко, а на 50-й минуте Антоний Черномордый удвоил преимущество "Риги", установив окончательный счёт на табло.
"Валмиера" свой матч также провела на выезде, добившись разгромной победы над "Супер Новой" - 6:1. В составе победителей голами отметились Дайсуке Йокота, Масаки Мурата, Алвис Яунземс, Лука Силагадзе и Раймонд Кроллис, который оформил дубль. Единственный гол "Супер Новы" забил Кристиан Спрукулис.
В центральном матче 35-го тура РФШ на своём поле принимала "Лиепаю" (0:0). Безголевая ничья позволила РФШ гарантировать бронзовые медали и лишить "Лиепаю" путёвки в еврокубки в следующем году.
Юрмальский "Спартак" на выезде обыграл "Ауду" (1:0), для которой это поражение стало третьим подряд. Единственный гол в матче на 28-й минуте забил ганский футболист Квадво Асамоа.
В заключительном матче 35-го тура "Даугавпилс" на выезде победил "Метту" (3:2), прервав свою серию без побед, которая насчитывала восемь матчей.
"Даугавпилс" вышел вперёд на 13-й минуте благодаря голу Валерия Лизунова. На 57-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Мохамета Корреа. На 69-й минуте Лизунов точно исполнил 11-метровый удар, а на 79-й Деле Израэль забил третий гол в ворота "Метты". Окончательный счёт за четыре минуты до конца встречи установил Ингарс Пулис.
После 35 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 82 очка. На втором месте располагается "Рига" (81), а замыкает тройку лучших РФШ (73). Далее идут "Лиепая" (70), "Ауда" (48), "Тукумс" (38), "Даугавпилс" (34), "Спартак" (28), "Метта" (21) и "Супер Нова" (18).
В последнем, 36-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 12 ноября, "Тукумс" на своём поле сыграет со "Спартаком", "Рига" с РФШ, "Метта" с "Супер Новой", "Даугавпилс" с "Аудой", а "Лиепая" с "Валмиерой".
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