ВИДЕО ⟩ РФШ оставила "Лиепаю" без еврокубков

В заключительном матче 35-го тура "Даугавпилс" на выезде победил "Метту" (3:2), прервав свою серию без побед, которая насчитывала восемь матчей.

"Даугавпилс" вышел вперёд на 13-й минуте благодаря голу Валерия Лизунова. На 57-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями Мохамета Корреа. На 69-й минуте Лизунов точно исполнил 11-метровый удар, а на 79-й Деле Израэль забил третий гол в ворота "Метты". Окончательный счёт за четыре минуты до конца встречи установил Ингарс Пулис.

После 35 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 82 очка. На втором месте располагается "Рига" (81), а замыкает тройку лучших РФШ (73). Далее идут "Лиепая" (70), "Ауда" (48), "Тукумс" (38), "Даугавпилс" (34), "Спартак" (28), "Метта" (21) и "Супер Нова" (18).

В последнем, 36-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 12 ноября, "Тукумс" на своём поле сыграет со "Спартаком", "Рига" с РФШ, "Метта" с "Супер Новой", "Даугавпилс" с "Аудой", а "Лиепая" с "Валмиерой".