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ВИДЕО ⟩ Гутковскис забил 4 гола за один тайм в матче чемпионата Польши

rus.tvnet.lv
Гутковскис забил 4 гола за один тайм в матче чемпионата Польши
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Владислав Гутковскис
Владислав Гутковскис Фото: Raków Częstochowa/Twitter

Футболист сборной Латвии Владислав Гутковскис забил четыре мяча в первом тайме матча чемпионата Польши между "Ракувом" и "Вислой" из Плоцка.

Матч 16-го тура чемпионата Польши между "Ракувом" и "Вислой" из Плоцка завершился со счётом 7:1 в пользу хозяев поля.

Гутковскис в этой встрече оформил покер, отличившись на 3-й, 7-й, 37-й (пенальти) и 40-й минутах. Ещё один гол в ворота "Вислы" отправил Бартош Новак (60`), а дублем отметился украинец Владислав Кочергин (88`, 90+1). Единственный гол в составе гостей забил Давид Альварес (45+1).

Отметим, что Владислав Гутковскис стал седьмым футболистом за всю историю чемпионатов Польши, которому удалось забить четыре мяча в одном матче. Ранее подобного добивались лишь польские футболисты.

До этого матча Гутковскис в 14 матчах чемпионата отличился лишь один раз и всё реже появлялся на поле в основном составе.

В настоящий момент "Ракув" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте варшавскую "Легию" на семь очков.

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