Власти Киева рассматривают возможность эвакуации всех жителей города в случае полного прекращения поставки электроэнергии, сообщает The New York Times.
New York Times: Киев рассматривает возможность полностью эвакуировать жителей
Американская газета цитирует главу Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрация Романа Ткачука, который сказал, что если нападения России на объекты электросети продолжатся, Киев может полностью остаться без электричества и вместе с ним без воды и канализации.
Должностные лица города, вероятнее всего, понимают риск того, что электросеть будет полностью выключена в течение 12 часов. В этом случае они "начнут информировать жителей и попросят уехать", цитирует The New York Times руководителя департамента.
Из публикации неясно, основано ли утверждение о готовности эвакуировать нескольких миллионов жителей на чем-то другом, кроме этих слов Ткачука.
5 ноября мэр Киева Виталий Кличко признал, что не исключает сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призывает киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.
"Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас", - заявил Кличко.
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