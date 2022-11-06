Очередные выходные подходят к концу. Если вы провели день на природе и не следили за новостями, то RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло за воскресенье, 6 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 6 НОЯБРЯ ⟩ Мэр о сносе памятников в Даугавпилсе, кто торгует с Россией и свингер-клуб в Риге
Новости Латвии:
Почему советские памятники в Даугавпилсе сносили ночью и где в это время был мэр, а также кто заплатил за демонтаж? На эти вопросы в эфире передачи "Кто вам платит?" ответил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
72% родителей не поддерживают продление учебного года, а среди опрошенных детей и молодежи отрицательное отношение к этому предложению еще больше - 76%, показывают данные опроса, проведенного Латвийской сетью благосостояния детей (LBLT).
Из 100 избранных в 14-й Сейм депутатов - семь служат в Земессардзе, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).
В воскресенье утром, 6 ноября, автобус Ecolines выехал в кювет под Колкой, свидетельствуют фотографии очевидцев в социальной сети Facebook.
В субботу в Латвии зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в результате аварий один человек погиб, 17 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
На следующей неделе в Латвии ожидается теплая погода, будут побиты рекорды максимальной температуры воздуха, свидетельствует прогнозы синоптиков.
За рубежом:
Если не считать Беларуси, Сербия - единственная европейская страна, которая так и не присоединилась к многоуровневым санкциям, введенным против Москвы после вторжения в Украину, несмотря на свой официальный статус страны-кандидата в члены ЕС и непрекращающееся давление извне.
"Президентская квота" в парламенте сокращена. Президенту запрещено состоять в партиях, его близким родственникам - занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
В конце октября пользователи социальных сетей из Литвы активно обсуждали автомобиль, который был основательно "украшен" использованными женскими гигиеническими пакетами, сообщает портал 15min.
После начатой России войны в Украине страны Запада проявили удивительную единство и установили против России беспрецедентные санкции. Идея была простой - радикально ослабить российскую экономику. Сомнений нет - экономика России действительно стала слабее, но есть страны, с которыми у России существенно увеличился объем торговли, сообщает Meduza.
Администрация президента США Джо Байдена приглашает лидеров Украины заявить о готовности к разговору с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники.
В воскресенье утром из-за плохих погодных условий на озере Виктория в Танзании незадолго до посадки в город Букоба упал местный рейсовый пассажирский самолет, сообщает полиция, добавив, что происходят работы по спасению.
Ночью 6 ноября российские захватчики напали на Запорожье. Разрушения причинены одному из жилых кварталов города. По словам секретаря городской думы Анатолия Куртева, на месте удара вспыхнул пожар.
Журналисты российского издания "Важные истории" позвонили ближайшим родственникам российской правящей элиты и предложили им отправиться в Украину в качестве мобилизованных.
Если Евросоюз примет новый индекс энергоэффективности (EEI или Energy Efficiency Index), все продаваемые в настоящее время смарт-телевизоры с разрешением 8K, а также некоторые с разрешением 4K могут попасть под запрет, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Вечер пятницы. Она взбалтывает красное вино в своем бокале в руке, а когда волна в бокале стихает, обращает на него острый взгляд, задавая давно желанный вопрос: идем? Как охотница, она не сводит глаз со своего партнера, ожидая ответа. Он в этот момент колеблется, но спокойно отвечает: да, конечно!
"Отцом года" в соцсетях называют шахтера из Кентукки Майкла Макгуайра. Он отправился на баскетбольный матч вместе со своим сыном сразу после работы. Об этом сообщает портал Sports.ru.
У Фидоры из Мемфиса, США, 11 детей от восьми разных мужчин. В своем TikTok она публикует как видео с повседневной жизнью своей большой семьи, так и ответы на вопросы подписчиков. Конечно, интернет-троллей тоже хватает. В одном из видео Фидора раз и навсегда обяснила всем, почему в семье восемь пап.
На развлекательной платформе Tet TV+ стартовало новое реалити-шоу The B Team TikTok māja. Ведущими стали популярный блогер (экс-Latvian Sisters) Элина Пакалне, комик (основатель Comedy Latvija и участник Singapūras Satīns) Эдгар Балиньш и боксер Кристап Зутис.
34-летний рэпер и актер Аарон Картер найден мертвым в своем доме, пишет TMZ.
Голливудская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений, пишет Page Six.
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