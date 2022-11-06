ГЛАВНОЕ ЗА 6 НОЯБРЯ ⟩ Мэр о сносе памятников в Даугавпилсе, кто торгует с Россией и свингер-клуб в Риге

Интересное чтиво:

Вечер пятницы. Она взбалтывает красное вино в своем бокале в руке, а когда волна в бокале стихает, обращает на него острый взгляд, задавая давно желанный вопрос: идем? Как охотница, она не сводит глаз со своего партнера, ожидая ответа. Он в этот момент колеблется, но спокойно отвечает: да, конечно!

"Отцом года" в соцсетях называют шахтера из Кентукки Майкла Макгуайра. Он отправился на баскетбольный матч вместе со своим сыном сразу после работы. Об этом сообщает портал Sports.ru.

У Фидоры из Мемфиса, США, 11 детей от восьми разных мужчин. В своем TikTok она публикует как видео с повседневной жизнью своей большой семьи, так и ответы на вопросы подписчиков. Конечно, интернет-троллей тоже хватает. В одном из видео Фидора раз и навсегда обяснила всем, почему в семье восемь пап.

На развлекательной платформе Tet TV+ стартовало новое реалити-шоу The B Team TikTok māja. Ведущими стали популярный блогер (экс-Latvian Sisters) Элина Пакалне, комик (основатель Comedy Latvija и участник Singapūras Satīns) Эдгар Балиньш и боксер Кристап Зутис.

34-летний рэпер и актер Аарон Картер найден мертвым в своем доме, пишет TMZ.

Голливудская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная Рамона Агрума обручились спустя семь месяцев отношений, пишет Page Six.