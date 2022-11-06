В Рижской думе решат о повышении вознаграждения работникам

Повышение зарплат запланировано для всех структур самоуправления - фонд зарплат будет увеличен в среднем на 10%.

Например, муниципальная полиция получит дополнительно 191 903 евро для повышения зарплат.

Департаменту городского развития на повышение зарплат планируется выделить свыше 120 000 евро, департаменту городской собственности - 78 656 евро, департаменту сообщения - 40 164 евро, департаменту по жилищным вопросам и окружающей среде - 48 958 евро.

Увеличение фонда зарплат в среднем на 10% запланировано для Рижского сиротского суда, департамента образования, культуры и спорта, департамента благосостояния, агентства Rīgas gaisma, Рижского агентства инвестиций и туризма, Рижского агентства памятников, Рижского цифрового агентства, Рижского энергетического агентства и департамента финансов.